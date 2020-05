X-Men: Simon Kinberg veut revisiter Phoenix avec Famke Janssen

Advertisements

Simon Kinberg veut une autre fissure à Phoenix malgré deux adaptations précédentes X-Men: L’Affrontement final (2006) et Phénix sombre (2019). Au cours de la veille organisée par l’IGN pour Days of Future Past (2014) qu’il a également co-écrit, Kinberg pense qu’il peut livrer le Phénix sombre saga plus fidèle à l’original Chris Claremont et John Byrne histoire avec l’actrice originale Jean Gray Famke Jenssen, qui a joué le rôle dans l’original X Men trilogie. Ni Le baroud d’honneur et Phénix sombre impliqué l’un des principaux éléments de son homologue comique avec le Hellfire Club, Lilandra et la Garde impériale Shi’ar. Le baroud d’honneur avait le Phoenix comme un pouvoir que Jean avait toujours, mais gardé dans la suppression de Charles Xavier (Patrick Stewart). Phénix sombre a au moins emmené les X-Men dans l’espace où la saga a eu lieu, et Jean (Sophie Turner) est devenu frappé par des pouvoirs cosmiques qui ont intégré et amélioré ses pouvoirs télékinétiques. Malheureusement, les deux films ont principalement eu lieu sur terre. Kinberg cherche à résoudre ce problème avec la bénédiction des studios Marvel s’ils lui permettaient à nouveau d’accéder à la franchise.

« Il est possible que … dans l’univers alternatif … parce que cela fait environ dix ou quinze ans depuis The Last Stand, vous pourriez faire Dark Phoenix avec Famke », a déclaré Kinberg. « Et vous pourriez le faire avec le Hellfire Club, et vous pourriez le faire, je pense avec le temps d’écran que cela nécessite parce que c’est un scénario tellement complexe. Vous voudriez probablement un film en deux parties: vous voudriez apporter le Hellfire Club in; vous voudriez que ce soit vraiment intergalactique; vous voudriez amener Lilandra; vous voudriez vraiment le dire de cette façon. Et je pense que vous auriez besoin d’au moins un film de bridge [Days of Future Past] et le début de ça [Dark Phoenix]. Mais la maturité de ces acteurs et l’histoire qui remonte auraient été de 25 ans – à ce stade. 20 ans depuis X1 – ça aurait pu être vraiment intéressant. «

Spider-Man: loin de chez soi a introduit l’idée du concept multi-verset, beaucoup soupçonnent que ce serait un moyen d’introduire les personnages X-Men puisque les mutants ne sont pas devenus le canon de Marvel Cinematic Universe jusqu’à ce que Disney acquière Fox. Leur existence peut être expliquée à travers une autre terre. Kinberg croit également plutôt que de précipiter l’histoire comme ils l’ont fait dans Le baroud d’honneur et Phénix sombre, la dernière incarnation peut s’étendre sur deux films pour permettre à Lilanrdra et au Hellfire Club de se développer correctement. Bien sûr, c’est un vœu pieux, mais avec Disney et Marvel Studios, la troisième fois pourrait être le charme puisque l’interprétation originale de la bande dessinée n’a jamais été essayée.

Le post X-Men: Simon Kinberg veut revisiter Phoenix avec Famke Janssen est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.