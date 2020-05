– Publicité –



La célèbre actrice Netflix a partagé quelques images ou nous pouvons dire quelques moments de son nouveau film « Feel The Beat ». Elle a été dans un certain nombre de films comme Pretty Little Liars, The Perfectionist et elle a également joué dans une série à succès nommée Descendants. Maintenant, le nouveau rôle de l’acteur comprend un peu de danse et de Broadway. De retour mardi le 12 mai, l’actrice a partagé le premier regard sur son prochain film Feel The Beat.

Le nouveau film sera diffusé par le biais du géant du streaming le 19 juin, et Sofia jouera le rôle d’un acteur de Broadway disgracié nommé April qui est rentré chez lui pour peut-être aider un groupe de danseurs inadaptés à remporter une victoire dans leur prochain compétition. Maintenant en dehors de l’intrigue du film, peu de choses sur les personnages, et nous connaissons le rôle de Sofia, mais Netflix et Sofia ont partagé un premier regard qui a donné quelques indices d’image.

L’actrice Sofia Carson a récemment partagé un tout premier aperçu du film Netflix « Feel The Beat »

Il y avait une série de photos qui a été partagée sur Twitter, et le personnage de Sofia semble franchir la dernière étape d’un concours. Certaines des images supplémentaires la montrent virevoltant sous une lumière de scène et engageant également ce qui semble être une conversation intense. Ensuite, les dernières photos de Sofia, vraisemblablement avec son troupeau de inadaptés, vêtues de rose et criblant également un escalator.

L’actrice a également partagé des images sur son propre compte Instagram et bien qu’elle n’ait fourni aucun type de détails supplémentaires, elle a également fait un peu excité à propos de tout cela.

Il y a également eu des rapports selon lesquels le tournage du film avait commencé en été, et à ce moment-là, les acteurs du film comprenaient également Donna Lynne, Enrico Colantani, Wolfang Novogratz et quelques autres. Espérons le meilleur pour le tout nouveau film.

