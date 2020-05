Voici une description détaillée des caractéristiques de la Skoda Superb 2020!

La Skoda Superb 2020 est disponible en deux variantes – Sportline et Lauren & Klement – et les deux variantes sont livrées avec des fonctionnalités exclusives avec des différenciateurs visuels distincts. Jetez un œil détaillé sur les fonctionnalités de varint ici.

Skoda a lancé le lifting Superb 2020 en Inde il y a quelques jours pour un prix de départ de Rs 29,99 lakh. La nouvelle Skoda Superb est disponible en Inde en deux variantes – Sportline et Lauren & Klement. Eh bien, c’est la variante Sportline qui a été lancée à Rs 29,99 lakh tandis que la variante Lauren & Klement a été au prix de Rs 32,99 lakh. Il existe plusieurs facteurs distinctifs sur les deux variantes de la Skoda Superb 2020, non seulement en termes de conception esthétique, mais également en termes de fonctionnalités disponibles sur les deux voitures.

Il s’agit de la variante Lauren & Klement de la Skoda Superb 2020 qui bénéficie de fonctionnalités supplémentaires par rapport à la variante Sportline.

La variante Sportline est dotée d’une calandre noircie, d’ORVM noirs, d’un toit contrasté et d’inserts noir brillant sur les pare-chocs et le long de la fenêtre. La variante L&K obtient le chrome pour toutes les garnitures noires brillantes de la variante Sportline comme la calandre, les pare-chocs et la ligne Windown. Les ORVM sont cependant de couleur carrosserie dans le cas du L&K. En outre, les conceptions de roues en alliage pour les deux variantes sont très différentes. La Sportline obtient des alliages très sportifs tandis que la L&K adopte une approche plus classe. À l’intérieur, la Superb Sportline reçoit un thème entièrement noir et une garniture rouge contrastée pour accentuer sa personnalité plus sportive. Pendant ce temps, la variante L&K obtient une cabine bicolore avec un choix de couleurs de rembourrage en cuir.

Il s’agit de la variante Sportline de la Skoda Superb 2020.

Les deux versions bénéficient également de fonctionnalités exclusives. Voici une liste détaillée des fonctionnalités de la Skoda Superb 2020:

Skoda Superb Sportline

Phares à LED avec feux de jour

Phares antibrouillard à LED avec fonction de virage

Essuie-glaces à capteur de pluie

Toit ouvrant panoramique

Jantes en alliage Stratos de 17 pouces

Entrée sans clé et c’est parti

Sièges avant électriques avec fonction mémoire

Lampes à mare

Groupe d’instruments numériques Virtual Cockpit (Sportline uniquement)

Contrôle climatique à trois zones

Rétroviseurs extérieurs électriques avec fonction de chauffage et de mémoire

Hayon électrique

Écran tactile de 8,0 pouces avec navigation sur carte SD

Régulateur de vitesse

Éclairage d’ambiance 10 couleurs

Pare-soleil arrière

8 airbags

ABS avec EBD

Capteurs de stationnement avant et arrière

Caméra de vision arrière

Contrôle de descente de colline

Assistance au démarrage en côte

Règlement antidérapant

Frein de stationnement électronique avec maintien automatique

Différentiel à verrouillage électronique

Skoda Superb Lauren & Klement (En plus des fonctionnalités de la variante Sportline)

Jantes en alliage Cassiopeia de 17 pouces

Sièges avant électriques avec fonction de mémoire pour le conducteur uniquement

Bouton Boss pour régler le siège du passager avant depuis l’arrière

Sièges avant chauffants et ventilés

Modes d’entraînement sélectionnables

Système d’avertissement de fatigue du conducteur

Système audio Canton 610W

Ouverture du hayon mains libres

Parapluies dans les portes d’entrée

Projection du logo Skoda à l’ouverture des portes avant

Ensemble Power Nap avec supports rabattables sur les appuie-tête arrière

Voyants d’avertissement sur les portes

Moniteur de pression des pneus

La nouvelle Skoda Superb 2020 bénéficie d’une option de groupe motopropulseur unique. Les moteurs TSI de 1,8 L et TDI de 2,0 L de la voiture précédente ont été abandonnés et, par endroits, vient un nouveau moteur à essence TSI de 2,0 L. Le moteur produit 190 ch et 320 Nm de couple de pointe est accouplé à une boîte de vitesses automatique à double embrayage DSG à 7 vitesses qui a été reprise de la voiture de pré-lifting. Le nouveau moteur à essence de 2,0 L produit 10 ch et 70 Nm de couple de plus que le moteur à essence de 1,8 L sortant. Le nouveau Superb devrait être un peu plus vif en termes de performances que son prédécesseur.

Si vous optez pour la variante L&K, vous aurez le choix entre cinq couleurs – Lava Blue, Moon White, Business Grey, Magic Black et Magnetic Brown. Cependant, si vous optez pour la variante Sportline à l’allure plus sportive, vous n’aurez pas autant d’options de couleurs à choisir. Ici, vous ne disposez que de trois choix de couleurs: bleu course, blanc lune et gris acier. Actuellement, la Skoda Superb n’a qu’un seul rival sur le marché indien qui est la Toyota Camry hybride au prix de Rs 37,88 lakh, ex-showroom.