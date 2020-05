Tenet, le prochain C.Nolan serait-il une suite d’Inception ?

Advertisements

Oui vous avez bien lu. Tenet selon une théorie émise par un fan serait la suite directe d’Inception.

Prévu sortir pour ce 22 juillet prochain, le prochain film de Christopher Nolan nous promet un très joli mind-game. Bien entendu, le film prend place dans le domaine de l’espionnage international. Et quand on connait les gouts du réalisateur pour les films sombres et complexes, Tenet devrait donc être le digne héritier de Memento, Interstellar ou bien entendu Inception.

Un scénario complexe

De ce que l’on sait, Tenet repousserait les limites du temps et de l’espace. En effet, certaines indiscrétions rapportent que John David Washington et Robert Pattinson seront candidats à un voyage dans le temps. Cela ouvre donc la porte pour les théories les plus farfelues. Pourtant, une certaine théorie semble tenir la corde auprès des fans du réalisateur : que ce film serait la suite d’Inception.

Lors de sa sortie en 2010, Inception mettait l’accent sur une technologie future capable de créer un rêve partagé par plusieurs personnes. Cette méthode permettrait donc à un « extracteur » d’entrer dans le subconscient des gens afin de récupérer des données et des informations cruciales. Ce qui a rendu ce film encore plus complexe, c’est sa fin : un plan serré génial autour de la Toupie. Ce qui laisse libre court à l’imagination des spectateurs pour la suite.

Une même technologie au cœur de deux films

Screen Rant relaye plusieurs éléments qui expliquent cette théorie. Tout d’abord, le personnage de Cobb (Leonardo DiCaprio) dans Inception utilise une technologie qui est aussi présente dans Tenet. Effectivement, dans Tenet, c’est cette même technologie qui est utilisée pour la création de l’inversion.

Mais plus de mallette et d’intraveineuse. En effet dans le trailer montrant Robert Pattinson, elles seraient remplacées par un gant et un masque à gaz. Suivant le fil d’idée de cette théorie, le personnage que devrait incarner R.Pattinson serait très similaire à celui campé par Tom Hardy dans Inception. Même rôle, même fonction et des traits de caractère très similaires face à des partenaires comme Cobb (interprété ici par Washington) suffisent à les rapprocher.

L’acteur fétiche de C.Nolan, présent dans les deux films

Un autre indice à prendre en compte : la présence de Michael Caine dans le casting de Tenet. Celui qui interpréta Alfred Pennyworth (le majordome de Batman) dans la saga the dark knight était aussi présent dans Inception. Il y jouait le rôle du professeur Stephen Miles.

Pourtant difficile d’établir la relation entre le rôle d’un prof d’architecture au monde de l’espionnage. Le personnage qu’il jouera dans Tenet est donc supposé détenir plusieurs informations sur l’inversion, mais aussi sur le monde des rêves partagés. Suffisant pour que l’on déduise qu’il pourrait s’agir de la même personne. Enfin, si effectivement Tenet est la suite d’Inception, leur point commun serait la relativité du temps. Effectivement, cette théorie reste une théorie. C.Nolan ayant la réputation de ne pas aimer les « suites de film » à l’exception de la trilogie réussi The Dark Knight.