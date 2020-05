Top chef 2020 demi-finales : ceux qui ont eu le pass et ceux qui sont éliminés

Advertisements

Après un quart de finale très serrée, Adrien gagne son deuxième pass et accède au final de top 2020. Les 6 épreuves pour la qualification au demi final a été particulièrement riche en émotion surtout pour la Brigade rouge.

Si Mallory de la brigade de Michel Saran s’est déjà qualifié pour la finale, la course continue pour les candidats restants : Adrien, David et Martin lors de la 15e semaine de compétition. Adrien et David ont déjà remporté un challenge chacun, tandis que Martin de la brigade de Philippe Etchebest n’a encore gagné aucun pass pour la demi-finale.

L’épreuve s’annonce gourmande et atypique avec David Munoz, le deuxième plus jeune chef du monde ayant 3 étoiles à seulement 33 ans, et le chef Gaggan Anand. Le chef David Munoz est propriétaire d’un restaurant à Madrid où il propose une cuisine alternative avec un plat servi à la main. Le chef Gaggan Anand est connu pour sa cuisine moléculaire et expérimentale. Il propose dans son restaurant un plat qui se lèche. L’épreuve de cette 15e semaine consiste à inventer un mode de dégustation autour d’une bouchée gastronomique en une heure.

Connu pour son originalité et sa créativité, Adrien a proposé une « poupée de hot dog ». Sa recette a été composée d’une chair à saucisse enveloppée d’une pellicule de concentré de tomate pour former une saucisse de porc. Pour donner le véritable goût du hot dog, il a ajouté une soubise de moutarde, du ketchup minute, de la sauce cheddar et un gel de cornichon, tout cela en forme de chien. Pour amener du croustillon, il propose à côté de l’oignon frit et de la chapelure. Pour la dégustation, la poupée s’insère au doigt et a même été présentée dans un écrin à alliances. Les chefs ont été particulièrement séduits par ce plat, ce qui a permis à Adrien de gagner le second pass.

La deuxième épreuve a été menée par Jessica Préalpato, la meilleure pâtissière du monde. Les candidats restants, David et Martin ont dû préparer une tarte au fruit moderne pour la convaincre. Pour ce faire, les deux candidats devaient respecter certains critères, dont : le respect de l’environnement, minimum de sucre et prioriser les produits naturels. Les candidats ont eu 1 heure 30 pour réaliser leur tarte aux fruits. Martin s’est distingué sur cette épreuve avec sa tartare et confit de poires. Sa compagne étant une chef pâtissière, l’épreuve s’est avérée facile pour lui. L’originalité de son dessert a été l’absence de pâte à tarte traditionnelle remplacée par un liquide. Bien que David soit un bon pâtissier, il n’a pas pu surpasser Martin sur cette épreuve avec son compotée et tatin de pommes-coings, qui selon le chef manque de surprise. Martin obtient donc son premier pass lors de cette épreuve.

Les deux candidats restants ont donc chacun un pass et devaient être départagés pour savoir qui accèdera à la demi-finale. Cette épreuve ultime a encore été menée par Jessica Préalpato pendant laquelle elle a demandé aux candidats de préparer un riz au lit. Martin a proposé un riz au lait à base de lait d’amande et de la vanille avec une sauce caramel et fleur de sel, tandis que David mise sur la fève de tonka pour donner du goût à sa recette. Pour le côté végétal, il utilise du lait de soja et ajoute des suprêmes d’orange. Après une épreuve très serré, c’est David qui remporte le dernier pass et accède à la demi-finale. Ce quart de final a été particulièrement épuisant pour le candidat d’Hélène Daroze, parce que bien qu’il ait été le premier à obtenir un pass, il lui a fallu 5 autres épreuves pour avoir le deuxième et accéder à la demi-finale. Aussi, David a rejoint Mallory et Adrien pour la prochaine semaine.

Pour la première fois depuis longtemps, le chef Philippe Etchebest ne verra pas son candidat à la demi-finale. Tandis que le chef Hélène Daroze « a rompu le sort » selon elle en amenant David aussi loin. En effet, aucun de ses candidats n’ont accédé à la demi-finale depuis 4 saisons.