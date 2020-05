X-Men: Simon Kinberg a planifié Gambit, M. Sinister dans Apocalypse

S’il y a un avantage à la quarantaine, ce sont les parties de surveillance hébergées. Écrivain Simon Kinberg rejoint l’IGN sur X-Men: Days of Future Past (2014). Bien qu’il ait fourni le scénario, l’histoire a été co-écrite par Jane Goldman et Matthew Vaughn. Réalisé par Bryan Singer, le film a franchi le cap des 2000 X Men, et Première classe jette ensemble. Sans doute le plus vénéré des films FOX X-Men, l’équipe est dans une course contre la montre pour sauver la terre d’un avenir apocalyptique où l’intelligence artificielle connue sous le nom de sentinelles a abattu la plupart des types de mutants pour ensuite allumer leurs créateurs humains. Wolverine (Hugh Jackman) remonte dans les années 1970 pour empêcher la mise en œuvre intégrale du programme sentinelle. Depuis Days of Future Past, Kinberg a co-écrit le reste Première classe films en apocalypse (2016) et Phoneix foncé (2019). Avant l’acquisition de 20th Century Fox par Disney, il avait des plans supplémentaires impliquant Gambit et M. Sinister.

« Nous en avons eu une allusion à la fin de l’Apocalypse », a déclaré Kinberg. « L’Essex Corp est quelque chose que vous voyez dans un tag à la fin d’Apocalypse. Nous avions parlé de faire quelque chose avec lui, et je n’entrerai pas dans les détails car ce n’est plus une propriété de la 20th Century Fox, et maintenant ça fait partie du MCU. Je n’ai aucune idée du plan. Mais monsieur Sinister allait faire partie du Gambit film avec Channing Tatum. » Évidemment, Gambit n’a jamais tourné avec Tatum s’inclinant, et Disney n’a pas de plans immédiats pour que les X-Men s’intègrent dans l’univers cinématographique Marvel avec la phase IV en cours. Kinberg a également admis qu’ils n’avaient jamais lancé Sinister. Avant le film Tatum prévu, Taylor Kitsch joué Gambit dans le panoramique X-Men Origins: Wolverine (2009). Verrons-nous une nouvelle incarnation de Gambit et / ou verrons-nous enfin une version live-action de M. Sinister lorsque les X-Men seront enfin introduits dans le MCU? Vous pouvez voir la partie montre ci-dessous.

X-Men: Days of Future Past w / Writer Simon Kinberg Q&A Watch-Along – WFH Theater

