Scott Disick et Sofia Richie : ils se séparent après trois années

Scott Disick, l’ex de Kourtney Kardashian, est réputé pour son alcoolisme et ses frasques. Après de nombreux séjours en centre de réhabilitation, seule la présence de Sofia Richie avait pu calmer cette célébrité turbulente. Cette relation a néanmoins fini par atteindre sa limite, après trois années.

Si la relation de Scott Disick et de Kourtney Kardashian a duré 9 ans, le couple Disick et Richie n’aura tenu que 3 années. Leur relation a fait de nombreux perplexes. Entre autres, le père de la jeune fille, le chanteur Lionel Richie, avait qualifié Scott Disick de mauvais garçon. Le chanteur, selon les sources, était « inquiet à mort » d’une telle relation : « Si j’ai été choqué ? Allons… Je suis le père. Je meurs de peur, vous rigolez ? ». Ces avis, pourtant, n’ont fait qu’attiser la flamme entre les deux personnalités. La mère de Sofia, Diane Alexander, quant à elle, voyait dans le couple une « relation saine ». Elle avait même exprimé son consentement lors d’une interview : « Je l’adore ! Et il est tellement un bon père, je ne sais pas si les gens s’en rendent vraiment compte. Il est à la maison chaque soir avec eux en prenant soin de faire les devoirs et de les coucher. Elle est vraiment prudente et ne fait rien de mal au niveau de ses relations. Elle est à Calabasas avec Scott. Elle est indépendante et prend soin d’elle. Je suis si fière ».

Rappelons que le couple a officialisé leur relation en mai 2017. Des projets de fiançailles étaient même envisagés. Sofia Richie était ravie de cette nouvelle relation, surtout après ses histoires avec Justin Bieber. Elle était optimiste quant à son avenir avec Disick. Au tout début de leur relation, alors qu’elle avait 18 ans, Sofia n’avait pas hésité à s’afficher avec son nouveau bad boy. Selon le magazine us Weekly : « Ils ont parlé sérieusement sur la possibilité de se fiancer. C’est d’ailleurs très probable. Sofia et Scott se voient comme des partenaires de vie ». Elle s’était même enrôlée dans ses obligations envers les enfants de Disick. Kourtney Kardashian, maman de ces enfants, semblait heureuse de cette nouvelle vie de son ex, alors que tout le monde avait parié que les deux femmes se détesteraient : « Scott et Sofia sont très heureux et vivent une histoire plus solide que jamais. Alors Kourtney n’est pas du tout dérangée par la possibilité de leurs fiançailles. Ils ont d’ailleurs tout son soutien. Surtout que Sofia s’entend très bien avec les enfants de Scot. Et qu’elle a désormais une belle amitié et relation avec Kourtney. ».

A quel moment les choses ont changé ?

Après les rumeurs de mariage, voilà que les difficultés du couple prennent le dessus. Sofia, 21 ans, aperçoit chez Disick une ombre qu’elle a du mal à reconnaître. Au terme du mois d’Avril, le jeune homme est interné en centre de soins pour vaincre ses anciens traumas. Un proche affirme : « Scott va bien en ce moment et essaie de s’améliorer et de se concentrer sur son travail, mais il doit faire ses preuves ». On peut ainsi supposer qu’une rechute serait à l’origine de la séparation, sans parler du fait que le couple a toujours été mal perçu. Le magazine People rapporte : « Scott et Sofia sont le genre de couple qui se sépare et se remet ensemble. C’est très dramatique, et puis, tout va bien à nouveau. ». Il faut reconnaître qu’une relation aussi instable peut facilement prendre fin. Les internautes en ont pris conscience lorsque Disick a dû fêter son anniversaire sans sa Sofia. Pourtant, sa petite famille, la mère de ses enfants et ses enfants : Penelope, Mason et Reign, était de la fête !. Le statut de célibataire de Disick et de Sofia a été rendu officiel ce mercredi. Kourtney aurait anticipé cette rupture et ne s’était pas souciée de l’intimité du couple Disick-Richie. Depuis la sortie de Disick de sa cure, Kourtney persistait à prendre soin du père de ses enfants.