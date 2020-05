Transformers : prochaine sortie prévue pour juin 2022

Si vous êtes fan de « Transformers », cette nouvelle devra vous ravir. C’est confirmé, le prochain film de la saga sortira en juin 2022. Il ne reste plus qu’à savoir s’il s’agira d’un « Transformers 6 », d’un « Bumblebee 2 » ou d’un film animé.

Paramount prépare le retour en force de « Transformers ». À titre de rappel, le producteur de la franchise avait déjà annoncé en mars 2019 que l’écriture des prochains épisodes de « Transformers » et de « Bumblebee » était en cours. La maison de production a confirmé la date de sortie de la prochaine réalisation de Michael Bay. Ce sera donc pour le mois de juin 2022. Dans les coulisses, le film d’animation sur les Transformers est également en cours de développement. Les producteurs laissent les fans de la saga dans le suspens total.

Une suite pour « Transformers 5 » et « Bumblebee 1 »

En 2019, le producteur de la franchise avait déjà confirmé qu’il y aurait bientôt un « Transformers 6 » et un « Bumblebee 2 ». Dans une interview, il a dit : « Nous travaillons déjà sur deux projets qui ont déjà des scénarios en développement. L’un est le nouveau volet de la saga qui suivra les événements de Transformers : The Last Knight et l’autre est la suite de Bumblebee. ».

L’une de ces œuvres devrait alors sortir le 22 juin 2022 en France et le 24 juin 2022 aux États-Unis, selon Paramount. La production ne s’est pas encore prononcée sur un éventuel report de la date de sortie du film.

Ces nouveaux films permettraient peut-être de rattraper l’échec de « Transformers : The Last Night » et de « Bumblebee ». En effet, ces derniers n’ont pas produit les résultats escomptés. Ils n’ont pas conquis les fans, notamment les Américains. Le lancement de Bumblebee aux États-Unis a été une véritable catastrophe. Quant à « The Last Knight », le film n’a récolté que 605 millions de dollars sur le plan international.

Il convient de rappeler que les épisodes précédents de la franchise ont généré des chiffres d’affaires qui dépassent le milliard. Cela concerne principalement « Transformers : Dark of the Moon » et « Transformers : Age of Extinction ».

Les producteurs misent sur les prochains volets de la franchise

Pour reconquérir le cœur des fans, les prochains films de la franchise devraient constituer une sorte de reboot pour les épisodes précédents. Ils doivent être les nouveaux héros qui sauveront l’image et la notoriété de la saga tout entière. Par ailleurs, les fans n’attendent que cela. Ils veulent de l’innovation et des surprises.

La maison de production Paramount s’est prononcée sur la date de sortie du prochain film et non sur le titre. Elle préfère laisser les fans dans le suspens pour optimiser l’effet de surprise. Cependant, pour attiser leur curiosité, elle a fourni des informations capitales en précisant le nom des scénaristes chargés d’écrire les histoires. La maison de production a fait appel à Joby Harold et James Vanderbilt.

Fasciné par la mythologie, James Vanderbilt a déjà écrit de nombreux films d’action et a collaboré avec plusieurs réalisateurs et producteurs. Il a été le scénariste de X-Men Origins : Worlverine en 2009 et du film Murder Mystery en 2019. Quant à Joby Harold, il a écrit le scénario de King Arthur : Legend of the Sword en 2017 et de Army of the Dead en 2020. Notez que ce scénariste écrit également des thrillers de science-fiction.

Projet prometteur : un prequel animé pour « Transformers »

En collaboration avec le studio de divertissement Hasbro, Paramount concocte un autre projet sur Transformers. Il permet de renforcer davantage le retour en force des habitants de Cybertron. C’est essentiel pour fidéliser les fans d’Optimus Prime et de Megatron. Le film d’animation se focalisera sur la relation entre ces deux robots.

La maison de production a choisi Josh Cooley pour réaliser le prequel animé. Réalisateur et scénariste, il a reçu l’Oscar du Meilleur film d’animation en 2020 grâce à « Toy Story 4 ».