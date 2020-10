World of Warcraft: Shadowlands sort en novembre

World of Warcraft: Shadowlands a une nouvelle date de sortie. Vous pouvez maintenant marquer votre calendrier alors que vous plongerez dans le royaume des morts le 23 novembre. Blizzard a révélé la nouvelle sur le site Web du jeu, expliquant en outre que l’heure de sortie de WoW: Shadowlands est 15h00 PST / 22h00 GMT / 18h00 EST, si vous recherchez des détails plus spécifiques.

«Depuis que nous vous avons annoncé pour la première fois notre décision de retarder, nous avons utilisé le temps pour peaufiner davantage l’extension et consolider la fin de partie, y compris la refonte du combat et des récompenses dans la gueule, et la refonte des systèmes Covenant pour faire votre choix plus immédiatement. percutants et ont des objectifs à long terme plus clairs », déclare le producteur exécutif de WoW John Hight. «Maintenant, l’équipe est dans une excellente position pour faire avancer les choses jusqu’à la ligne d’arrivée avant le 23 novembre – et comme toujours, nous nous engageons à travailler avec vous pour améliorer le jeu aussi longtemps que vous êtes là-bas. jouer. «

Vous voudrez également marquer d’autres dates dans votre calendrier. L’événement de pré-lancement débute le 10 novembre et consiste à affronter le Fléau. Si vous avez manqué le pré-patch, c’est un gros lot de morts-vivants, en gros. Nous avons également découvert que le premier raid de World of Warcraft: Shadowland est lancé le 8 décembre. Il s’appelle Castle Nathria et vous emmène au cœur de l’antre du Sire Denathrius à Revendreth. Cette date est également celle du lancement de la saison 1 de Shadowlands.

Nous avons également une nouvelle bande-annonce pour aider à créer de l’enthousiasme. Vous pouvez le vérifier ci-dessous:

