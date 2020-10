Équipe européenne de la semaine: Sergio Ramos, le pilier du Real Madrid, rejoint deux héros du triplé

Chaque semaine, nous sélectionnons 22 des joueurs les plus performants dans les cinq meilleures ligues européennes et, avec votre aide, nous le restreignons au meilleur XI. À l’aide de sondages sur nos histoires Instagram, nous opposons les joueurs de chaque position les uns aux autres et vous laissons décider qui mérite de faire la coupe. Après une forte performance à El Clasico, le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, fait partie, tout comme les duos de l’Inter Milan et de la Real Sociedad. À l’avant, nous avons également deux héros du triplé. Suivez notre page Instagram pour vous impliquer. Voici à quoi ressemble notre dernière équipe européenne de la semaine: GK: Edouard Mendy (Chelsea) Une affaire plutôt méfiante à Old Trafford n’a pris vie que sporadiquement lorsque Manchester United a réussi à forcer quelques arrêts décents du nouveau gardien de Chelsea. Ses efforts pour refuser à Marcus Rashford un vainqueur tardif étaient particulièrement impressionnants. RB: Danilo D’Ambrosio (Inter Milan) Le joueur de 33 ans a en fait opéré à droite d’un arrière trois, mais a réussi à avancer à l’occasion et a livré un excellent centre pour Lautaro Martinez à un moment donné. Il a été assuré en défense et a fantôme au deuxième poteau pour rentrer à la maison le deuxième but. CB: Sergio Ramos (Real Madrid) Ramos a joué plus de Clasicos [45] que quiconque, et cela se voit. Il a réalisé une performance inspirée pour mener son équipe à la victoire, se convertissant de l’endroit pour donner la tête à Madrid en seconde période. Son tacle lors des phases finales sur Lionel Messi en plein vol a été un moment fort. CB: Andrea Ranocchia (Inter Milan) A excellé lors de son premier début de saison, retenant les trois de l’Inter ensemble de manière experte. Il était excellent avec sa distribution et a terminé avec un taux de réussite de 96 pour cent. Bien traité avec Goran Pandev. Voir aussi Un employé du LNR aurait changé de document après l'approbation du gouvernement: rapport LB: Mitchel Bakker (PSG) L’arrière gauche de 20 ans continue d’impressionner au Paris Saint-Germain. Il a bien commencé le match en avançant sur la gauche et en fouettant un centre sublime pour que Moise Kean marque. Il était sûr de lui pour le reste du match, effectuant quatre plaqués et soutenant l’attaque au besoin. CM: David Silva (Real Sociedad) L’ancien meneur de jeu de Manchester City a fait ses premières contributions à la Liga depuis qu’il a rejoint la Real Sociedad cet été. Silva était son habituel techniquement brillant et était impliqué dans un jeu soigné au milieu de terrain. Il a produit deux délicieuses passes qui ont mené à des buts lors de la victoire 4-1 contre Huesca. CM: Joshua Kimmich (Bayern Munich) Absolument dominant au milieu du parc. Kimmich a dirigé le jeu de passes alors qu’il dictait le jeu pour les Bavarois. Sa distribution était sur le point et il a même fourni une passe décisive dans un coin. CM: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) Oyarzabal était une menace constante en attaque, prenant cinq tirs au sommet du match. Il a fait un petit saut pendant son élan pour une conversion de pénalité composée, puis a attaqué un centre de la droite avec brio pour donner une tête au deuxième poteau. FW: Patrick Bamford (Leeds United) Un triplé contre une formidable défense d’Aston Villa était un moyen catégorique pour Bamford de faire taire ses critiques. Il a eu neuf efforts stupéfiants pendant le concours. Il a braconné un rebond pour sortir de l’impasse avant de marquer son autorité avec deux arrivées assez spectaculaires. FW: Robert Lewandowski (Bayern Munich) Il s’agissait d’une exposition en finition par un attaquant d’élite à la hauteur de ses pouvoirs. Tout d’abord, il a fouetté dans un effort de l’intérieur de la boîte neuf minutes après le début de la procédure. Une tête imposante a ensuite doublé l’avance pour le Bayern Munich avant qu’il ne rentre calmement à bout portant pour compléter son triplé. Voir aussi Légendes repositionnées: David Beckham, icône de Man United, joue l'arrière droit dans le système actuel de Liverpool FW: Neymar (PSG) Kylian Mbappe a mis un doublé en fin de match, mais avec le jeune commençant sur le banc, c’était le spectacle de Neymar pour la plupart. Il a fait une démonstration fulgurante contre Dijon, enregistrant sept tirs et cinq dribbles. Il a également frappé les boiseries deux fois et a fourni une paire de passes décisives. En savoir plus sur l’application Sport360

