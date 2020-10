Verschoben de Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine

Ubisoft a annoncé lors de la conférence des investisseurs actuelle que Far Cry 6 aussi bien que Quarantaine Rainbow Six va bouger.

Alors que c’est pour Far Cry 6 il y avait déjà une date fixe en février 2021 Quarantaine Rainbow Six toujours en attente de toute façon. Les deux titres n’apparaîtront désormais que dans le prochain exercice de l’éditeur français, qui commence le 1er avril 2021 et se termine en mars 2022.

Pandémie Corona comme raison

Dans ce cas également, Ubisoft cite les défis qui accompagnent la pandémie corona comme raison, tout en souhaitant en même temps faire progresser les forces et le potentiel de ces marques.

Prochaines versions comme Assassin’s Creed Valhalla, Just Dance 2021 ou Immortels Fenyx Rising cependant, apparaissent comme prévu d’ici la fin de l’année. le Remake de Prince of Persia et République des cavaliers suivra au premier trimestre 2021.

Plus de détails sur le déménagement Far Cry 6 et Quarantaine Rainbow Six sont attendus sous peu.