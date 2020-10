Windows 10 facilite la libération des ressources système pour les jeux

in

Aujourd’hui, Microsoft déploie officiellement une énorme mise à jour de la Xbox Game Bar sur Windows 10. Après la mise à jour, disponible via le Microsoft Store, l’outil de jeu intégré de Windows 10 est sur le point de devenir un peu plus utile avec de nouveaux widgets et d’autres améliorations, y compris une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de vérifier la compatibilité avec DirectX 12 Ultimate.

Microsoft travaille depuis environ deux mois sur un gestionnaire de tâches moderne axé sur les jeux. Après la mise à jour d’aujourd’hui, vous pouvez accéder au gestionnaire de ressources moderne ou au gestionnaire de tâches à l’aide de la fenêtre de la barre de jeu.

Ce nouveau widget Game Bar vous permet de garder une trace de ce qui consomme votre RAM, votre CPU et votre GPU sans avoir à quitter le jeu auquel vous jouez.

Le widget de surveillance des ressources de la barre de jeu fonctionne avec le widget de performance et vous pouvez lancer les deux widgets pour vérifier ce qui pourrait fonctionner en arrière-plan avec Windows 10 et garder un œil sur les fréquences d’images.

Si vous trouvez une application qui consomme une partie de votre RAM ou de votre GPU, vous pouvez cliquer sur le bouton « X » et terminer le processus directement sans quitter le jeu auquel vous jouez.

Bien sûr, vous pouvez également accéder au nouveau widget de ressources pour surveiller les processus en dehors des jeux. Par exemple, vous pouvez lancer le widget pour tuer les processus d’arrière-plan de Chrome lorsque vous regardez un film.

Vous pouvez accéder au nouveau widget de surveillance des ressources en mettant à jour la barre de jeu à partir du Microsoft Store. Après avoir appliqué la mise à jour, appuyez sur Win + G et cliquez sur la nouvelle icône «Ressources».

Vous pouvez également appuyer sur l’option de menu «Widgets» et sélectionner l’option «Ressources», comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessus.

La Xbox Game Bar ajoute les widgets Gamecaster et ASUS

En outre, Microsoft apporte deux nouveaux widgets tiers au magasin de widgets de la barre de jeu. Les deux nouveaux widgets sont Gamecaster et ASUS Armory Crate.

Le nouveau widget Gamecaster vous permet de suivre les événements et de diffuser des discussions lorsque vous diffusez en ligne. D’autre part, le tout nouveau widget logiciel Asus Armory Crate vous permet d’ajuster la vitesse du ventilateur de votre ordinateur en basculant entre 5 modes différents.

Microsoft permet désormais également aux utilisateurs de vérifier la compatibilité avec DirectX 12 Ultimate.

Pour vérifier la compatibilité, lancez la barre de jeu, ouvrez les paramètres, puis accédez à «Fonctions de jeu». Si votre plate-forme de jeu n’est pas prête pour la prochaine génération de graphiques de jeu, Microsoft affichera une erreur de compatibilité sous le sous-titre graphique.

