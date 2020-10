DCA rouvre (en quelque sorte), le prochain festival d’Epcot et plus – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Disney California Adventure rouvre partiellement ses portes.

Le premier festival 2021 d’Epcot est programmé.

Et plus!

De temps en temps – on a l’impression que c’est une fois par semaine, mais c’est peut-être moins que ça – je suis encore une fois bouleversé mentalement par le fait que nous vivons les terribles effets d’une pandémie depuis environ huit mois. Dans le grand schéma des choses, huit mois n’est pas si long, mais pour une entreprise qui a besoin de l’argent des consommateurs pour prospérer, huit mois est une éternité. C’est donc pour le Disneyland Resort, qui a été fermé pour la plupart pendant cette période. (Oui, je sais, Downtown Disney est ouvert, mais ce n’est pas la première chose à laquelle vous pensez quand vous pensez à Disneyland, soyez honnête.) Bien que les attractions restent fermées, il y a une lueur d’excitation à signaler d’Anaheim: Disney California Adventure rouvre en novembre.

Bon type de. Quand je dis «réouverture», je ne veux pas dire que vous pouvez monter Soarin ‘, Grizzly River Run ou Radiator Springs Racers. Dans ce cas, «réouverture» signifie que la rue Buena Vista sera ouverte le mois prochain, avec la plupart de ses boutiques et restaurants ouverts au public. Quelques-unes des options de restauration, telles que Clarabelle, ne sont pas incluses dans l’annonce récente, mais le restaurant chic Carthay Circle ainsi que le Smokejumpers Grill adjacent à Grizzly Peak seront de nouveau opérationnels avec des repas en plein air disponibles. Franchement, c’est en retard – Knott’s Berry Farm organise des événements gastronomiques depuis quelques mois et Disney a de nombreuses options à offrir à ses clients. Ce que DCA a sur Disneyland (dans ce cas précis), ce sont sans aucun doute ses ventes d’alcool, ce qui peut aider ses restaurants à faire un peu mieux avec les clients.

Rendons-nous à Epcot pour nos prochaines histoires. En partie parce que la Floride est un État dirigé par un laquais sycophantique d’un leader qui ignore joyeusement la science, Walt Disney World est beaucoup plus proche d’être pleinement opérationnel que Disneyland pourrait l’être. Ce n’est donc pas seulement que les attractions sont ouvertes, mais certains des événements traditionnels d’Epcot se préparent à revenir. Un de ces événements est le Festival international des arts d’Epcot, qui reviendra à partir du 8 janvier 2021. Même maintenant, Epcot prévoit un festival plein de bonne nourriture, de maîtrise artistique et de produits exclusifs. De plus, ils offrent une réduction spéciale aux clients (car même si Epcot est ouvert, ils ont encore besoin de personnes pour… vous savez, visiter).

Voici quelques nouvelles peu encourageantes provenant directement du même parc. Comme vous le savez, la moitié d’Epcot est dédiée à World Showcase, une vaste zone dans laquelle 11 pays disposent de 11 pavillons dédiés mettant en valeur leurs cultures distinctives et uniques. L’un de ces pavillons est dédié au Maroc, offrant une atmosphère incroyable et des plats et des boissons mémorables. Bien que les pays aient généralement un certain contrôle sur les magasins et les restaurants dans les pavillons, ce ne sera pas le cas pour le Maroc: Disney en assumera le contrôle d’ici la fin de l’année. C’est un peu décevant, car le style singulier et la qualité de la nourriture dans le pavillon du Maroc étaient motivés par le pays, pas par le parc. Espérons que cela ne changera pas, mais nous verrons.

En parlant de Walt Disney World et de choses qui peuvent ou non changer, parlons de capacité. À ce stade, même si la station et ses parcs sont ouverts, ils ne fonctionnent pas à un niveau incroyablement élevé en raison de problèmes de sécurité et de santé compréhensibles liés à la pandémie. Le PDG de Disney, Bob Chapek, a récemment été interviewé sur CNBC et a reconnu que, pour le moment, Walt Disney World fonctionnera à seulement 25% de sa capacité. Plus précisément, cela ne changera pas avant les directives du CDC, et si Disneyland est autorisé à rouvrir complètement, il le fera à la même capacité. Pour les clients, cela signifie qu’il n’y aura pas autant de monde que d’habitude, mais cela signifie également que les parcs peuvent fermer de nouveaux clients de plus en plus tôt dans la journée.

Nous terminerons cette édition de Theme Park Bits avec une petite toute petite bonne nouvelle. Je me couvre là-bas parce que tout cela est lié aux sinistres licenciements annoncés par Disney le mois dernier (la semaine dernière? Le temps compte-t-il plus? Bien que l’on pensait que certains membres de la distribution Disney à plein temps pourraient déplacer des membres de la distribution à temps partiel et potentiellement leur faire perdre leur emploi, un syndicat Disney World a confirmé que ses employés à temps partiel ne perdraient pas leur emploi, tous deux ceux qui travail sur les attractions et dans les travaux de garde. Espérons que cela ne changera pas pour le pire; à tout le moins, c’est un beau rappel que les syndicats sont une bonne chose et qu’il est important qu’ils se battent pour les emplois de Cast Members.

Articles sympas sur le Web: