La nouvelle mise à jour de Pokémon Go ajoute des mises à jour aux aperçus des équipes, au changement en combat et plus

La mise à jour 0.191 pour Pokémon Go est en cours de déploiement pour les utilisateurs du monde entier, et avec eux viennent quelques changements qui corrigent beaucoup de petites choses que les joueurs voulaient améliorer dans le jeu.

Par exemple, au lieu d’utiliser l’ancien menu de commutation pendant les batailles maintenant, les joueurs verront deux boutons sur le côté droit de l’écran présentant les autres membres de leur groupe sur lesquels ils peuvent simplement cliquer pour lancer un échange.

Dans Trainer Battles, le menu de commutation apparaît désormais sous la forme de deux boutons montrant le reste de votre groupe de combat afin que vous puissiez plus facilement échanger des Pokémon pendant les batailles. (2/5) pic.twitter.com/EjjvBzPxrL – Support Niantic (@NianticHelp) 29 octobre 2020

De toute évidence, les temps de recharge s’appliqueront toujours à cette nouvelle méthode d’échange de Pokémon, mais c’est beaucoup plus facile que l’ancienne méthode et devrait conduire à une prise de décision plus rapide dans le feu des batailles. Les joueurs peuvent désormais prévisualiser les mouvements de leur équipe en sélectionnant un Pokémon et en le maintenant enfoncé dans l’écran de sélection du groupe.

Vous pouvez désormais accéder directement à l’entrée Pokédex d’un Pokémon directement à partir de sa page de détails. Appuyer sur un bouton dans une entrée Pokédex vous permettra également de voir tous les Pokémon de cette espèce dans votre collection. (4/5) pic.twitter.com/v4TETnUqIy – Support Niantic (@NianticHelp) 29 octobre 2020

En dehors de la bataille, les joueurs pourront également accéder aux entrées Pokédex spécifiques de Pokémon directement depuis leur page de détails. Et en parcourant le Pokédex, vous pouvez maintenant voir combien de Pokémon d’une espèce vous avez capturé en utilisant un nouveau bouton sous leurs entrées Pokédex.

Un autre changement intéressant pour les joueurs qui se battent beaucoup est que toute équipe que vous enregistrez en tant que Battle Party sur Pokémon Go sera bientôt enregistré sur votre compte Niantic au lieu de votre appareil. Cela signifie que si vous désinstallez et réinstallez le jeu sur votre téléphone ou un nouvel appareil, il les reportera également.

Vous pouvez en savoir plus sur les changements mineurs et les correctifs de bogues inclus dans la mise à jour 0.191 sur le site officiel Pokémon Go Blog.

