WhatsApp déploie enfin les paiements en Inde

WhatsApp déploie actuellement les paiements en Inde.

Le service utilise la plate-forme UPI de l’Inde pour faciliter les transactions.

Il se déploiera de manière graduelle.

WhatsApp a enfin déployé sa plateforme de paiement en Inde. Vous pouvez désormais utiliser l’application de messagerie appartenant à Facebook pour envoyer et recevoir de l’argent dans tout le pays.

Tout comme Paytm, Phone Pe et Google Pay, WhatsApp Payments utilise également la plate-forme UPI (Unified Payment Interface). Le service est désormais disponible sur la dernière version de l’application iOS et Android.

Pour envoyer de l’argent via WhatsApp Payments, vous devez disposer d’un compte bancaire et d’une carte de débit en Inde. WhatsApp envoie des instructions aux banques pour lancer le transfert d’argent entre comptes via UPI. Ainsi, lorsque vous configurez votre compte WhatsApp Payments, il vous sera demandé de vérifier votre numéro de téléphone et un SMS généré par le système sera envoyé à partir de votre téléphone pour lier votre identifiant UPI au service.

Crédit: Adamya Sharma / Autorité Android

Une fois votre compte configuré, vous pourrez envoyer et recevoir de l’argent de vos contacts WhatsApp ou de tout autre compte avec un identifiant UPI.

WhatsApp travaille actuellement avec ICICI Bank, HDFC Bank, Axis Bank, State Bank of India et Jio Payments Bank pour faciliter les paiements UPI. La plate-forme de messagerie compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde, mais selon la National Payments Corporation of India (NPCI), elle ne peut déployer les paiements que de manière «graduée», en commençant par une base d’utilisateurs maximale de 20 millions.

WhatsApp a commencé à tester son service de paiement en Inde en 2018. Avec son déploiement plus large, le service devra concurrencer Google Pay et Phone Pe, qui contrôlent la plupart des transactions UPI en Inde. UPI est devenu le système de paiement numérique le plus populaire du pays, mais bientôt NPCI imposera un plafond au nombre de transactions qu’une seule application peut traiter.

Aucune application de paiement ne sera autorisée à traiter plus de 30% du total des transactions UPI du pays. Cela signifie que Google Pay, Phone Pe appartenant à Walmart, Amazon Pay et maintenant WhatsApp devront trouver comment limiter les transactions sur leurs plates-formes.

