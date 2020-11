Olga Sharypova, ex-petite amie d’Alexander Zverev, rend publics les détails des allégations de violence physique et émotionnelle

L’ancienne petite amie de la star du tennis Alex Zverev a détaillé les abus physiques et émotionnels qu’elle dit avoir subis de la part de l’Allemande, y compris une tentative de se suicider.

Olga Sharypova a affirmé la semaine dernière que la finaliste de l’US Open avait tenté une fois de l’étrangler, des allégations que la star du tennis a qualifiées de « non fondées ».

Maintenant, dans une interview explosive avec le journaliste de tennis Ben Rothenberg, Sharypova dit que Zverev « m’a fait sentir que je ne voulais plus vivre ».

Dans un article publié par racquetmag.com, Sharypova dit que les abus ont commencé dans l’appartement de Zverev à Monaco.

« J’allais partir parce que nous avions une très grosse bagarre. J’étais debout dans le couloir et il m’a cogné la tête contre le mur », a-t-elle affirmé.

«Il a eu peur, puis il a commencé à mentir.

« Il a dit que je l’avais frappé en premier, il disait qu’il ne l’avait pas fait, il ne l’avait jamais fait. J’étais juste, » Quoi? Je suis par terre, de quoi tu parles? » Suis-je fou ou quoi? C’était la première situation. «

Alexander Zverev d’Allemagne (Getty)

Sharypova est entrée dans les détails sur le moment où elle dit que Zverev a tenté de l’étouffer, à New York avant l’US Open 2019, où elle dit qu’elle avait peur pour sa vie.

« Ce n’était pas notre combat normal – c’était vraiment effrayant », a déclaré Sharypova. «Je criais, et à cause de cela, il m’a jeté sur le lit, a pris un oreiller, puis s’est assis sur mon visage.

«Je n’ai pas pu respirer pendant un certain temps, et j’essaye juste de m’en sortir. Je hurle et j’ai commencé à courir.

«En un instant, j’ai eu le temps de courir dans le couloir; il avait peur de me poursuivre dans le couloir, parce que là-bas, des gens pouvaient nous voir.

Sharypova a également parlé du moment où elle a déclaré que Zverev l’avait frappée au visage pour la première fois, lorsque le duo était à Genève pour la Laver Cup, après quoi elle a déclaré avoir tenté de se suicider.

« Dans d’autres combats, il me poussait, me poussait, me tordait les bras, m’étouffait. Mais c’était la première fois qu’il me frappait, me frappait vraiment », a-t-elle dit.

Sharypova dit qu’il est important de réaliser que la violence n’était pas seulement physique.

«Il me ferait sentir que c’était de ma faute, de me faire sentir coupable de passer un bon moment sans lui», a-t-elle déclaré. « Alors, quand j’étais heureux sans lui, je me sentais mal, parce que je savais qu’il serait toxique à ce sujet. C’était de la violence émotionnelle – je ne peux pas le dire autrement.

Olga Sharypova photographiée à l’Open de Chine 2019. (Getty)

«Toutes ces situations différentes avec la violence émotionnelle et la violence physique, c’était toujours ma faute et je suis une mauvaise personne. Il m’a fait sentir que je ne voulais plus vivre. Je me réveillais chaque matin toujours avec la question pourquoi, et pour quoi? Pour se sentir mal? Pour ressentir de la négativité autour de moi tout le temps? «

Le couple s’est depuis séparé, Zverev confirmant la semaine dernière qu’il attend un enfant en 2021 avec une autre ex-petite amie.

« Dieu merci, je suis vivant, et Dieu merci, je suis heureux maintenant, et Dieu merci, c’est fait », a déclaré Sharypova.

« Et maintenant j’en suis loin. »

Alexander Zverev (Getty)

Zverev a publié la semaine dernière une déclaration niant les allégations initiales de Sharypova, affirmant qu’elles n’étaient « tout simplement pas vraies ».

Une société de relations publiques a fourni la déclaration suivante à racquetmag.com concernant les dernières allégations:

«Comme vous le savez, Alexander a publié une déclaration sur Instagram la semaine dernière et il s’en tient à cette déclaration.

«Dans ce document, Alexander Zverev a commenté les accusations de Mme Sharypova, qu’il connaît depuis son enfance et avec qui il a eu une relation, qui a pris fin il y a longtemps.

« M. Zverev regrette que Mme Sharypova continue de nourrir le public sans lui avoir parlé. Nous travaillons toujours à la réalisation du dialogue raisonnable et respectueux qu’Alexandre a mentionné dans sa déclaration initiale. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’une assistance immédiate, contactez Lifeline au 13 11 14 ou via lifeline.org.au. En cas d’urgence, appelez le 000.