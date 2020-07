Watch Dogs Legion – Re-lancement prévu sur PS5, nouvelle bande-annonce

Apparaît Watch Dogs Légion Dès octobre, dès que la PS5 et la Xbox Series X seront disponibles, Ubisoft prévoit de relancer le jeu.

Le PDG Yves Guillemot a déclaré lors de la récente conférence des investisseurs, les détails de cette relance étant en attente. On ne sait pas non plus quand exactement la version dédiée pour PS5 et Xbox Series X sera publiée. Jusqu’à présent, on supposait que cela se produirait juste au moment du lancement des nouvelles consoles.

Nouvelle bande-annonce en ligne

Aujourd’hui, il y a une nouvelle bande-annonce pour cela, qui met à nouveau l’accent sur la résistance, le thème central de Watch Dogs Legion.

Dans Chiens de garde: Légion Londres connaît sa chute. Au milieu de l’agitation croissante dans l’agitation de Londres, un adversaire mystérieux nommé Zero-Day a blâmé la résistance secrète souterraine DedSec pour des bombardements coordonnés à travers la ville. Des opportunistes criminels ont pris le relais de tous les coins sombres de Londres et ont comblé le vide laissé par un gouvernement en ruine.

En tant que membre de DedSec, les joueurs affronteront des opportunistes criminels: des sadiques, des mercenaires, des cybercriminels et bien d’autres. Par conséquent, ils doivent être préparés à une variété de situations. Les joueurs doivent recruter de nouveaux membres pour leur résistance DedSec pour affronter ces opportunistes criminels, libérer Londres et découvrir le secret de Zero-Day.

Watch Dogs Légion sortira initialement le 29 octobre sur PS4, Xbox One et PC.