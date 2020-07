Vous êtes-vous demandé pourquoi certains pets sentent si mauvais?

Avant de commencer notre article et de faire la lumière sur les raisons pour lesquelles certains pets sont mauvais, nous devons accepter que nous pétions tous, et certains d’entre eux sentent terriblement mauvais. La raison pour laquelle nous avons déclaré est que d’une manière ou d’une autre, nous considérons péter comme mauvais ou asocial (faute d’un meilleur mot). Nous voulons juste réitérer ici que péter est comme d’habitude pour notre corps comme tousser ou éternuer ou même dormir. Après avoir éclairci notre opinion sur les pets, commençons notre article « Pourquoi certains pets sentent-ils si mauvais? »

Raison pour laquelle les pets sont puants

On pète environ 14 à 22 fois en une journée! Mais bon, tous les pets n’ont pas d’odeur dégoûtante. Oui, tous les pets n’ont pas la même odeur. L’odeur de nos pets est le résultat de ce que nous mangeons.

Les bactéries présentes dans votre estomac ont un rôle important à jouer pour que vos pets soient malodorants ou pas si puants. Si vous mangez des aliments riches en fibres comme le brocoli, le chou, le quinoa, etc., vous péterez plus, mais les pets ne seront pas si malodorants. Cependant, si vous mangez des aliments contenant plus de soufre ou un régime riche en protéines, vos pets seront plus puants (la plupart du temps).

Lorsque vous mangez des aliments riches en protéines ou en soufre, les bactéries de votre système digestif produisent du sulfure d’hydrogène. Ce gaz sulfureux est le coupable de la mauvaise odeur de vos pets. Les autres composants de votre pet sont l’hydrogène, le méthane et le dioxyde de carbone.

C’est bizarre, mais la nourriture la plus saine que vous mangez, la plus puante sera votre pet. Mais il y a d’autres raisons pour lesquelles vos pets sentent mauvais. Ils sont décrits brièvement ci-dessous.

Un signe de syndrome du côlon irritable

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est une condition dans laquelle le gros intestin ne peut pas fonctionner correctement et provoque de la diarrhée, des douleurs abdominales, des ballonnements, etc. Il provoque également des pets malodorants. Faire quelques changements d’alimentation et de mode de vie aide à soulager le SCI.

Déséquilibre bactérien dans votre système digestif

Le déséquilibre bactérien, que ce soit en sous-bois ou en prolifération, perturbe le fonctionnement global de notre tube digestif. Les personnes qui prennent généralement des antibiotiques et dépendent principalement des produits carnés ont généralement une faible diversité de bactéries dans leur intestin. Cela conduit à une plus grande production de gaz nauséabond. Si les bactéries prolifèrent, cela affecte l’absorption des nutriments et provoque une plus grande production de flatulences. En bout de ligne, la prolifération ou le sous-bois de bactéries provoquent des pets malodorants.

Sensibilité au gluten

Si votre estomac est sensible au gluten, la consommation de gluten augmentera les pets puants. Une personne peut souffrir de problèmes digestifs variés, de maux de tête, de problèmes d’humeur, etc. si elle avait du gluten dans son alimentation.

Intolérants au lactose

Le lait et les autres produits laitiers contiennent un sucre naturel appelé lactose. De nombreuses personnes sont intolérantes au lactose. Selon l’Institut national de la santé, plus de 65% sont intolérants au lactose.

Les symptômes habituels de l’intolérance au lactose sont des ballonnements, des douleurs abdominales, des nausées et des tas de pets sales et puants. Différents produits laitiers contiennent des quantités variables de lactose comme le lait contient plus de lactose que le fromage.

Aliments chargés de fibres

Les fibres ne sont pas digestibles, mais elles sont utiles de plusieurs façons, comme elles aident à maintenir un système digestif sain, remplissent notre estomac après avoir mangé. Il abaisse également le cholestérol, stabilise la glycémie, maintient un poids santé et nous aide à vivre plus longtemps.

Cela dit, de nombreux Américains n’incluent pas d’aliments riches en fibres dans leur alimentation. Mais lorsque vous les mangez soudainement une fois dans une lune bleue, ils provoqueront des flatulences et des ballonnements, et des pets puants suivront.

Il est bon d’inclure des aliments riches en fibres dans votre alimentation, mais de la rendre graduelle et non soudaine. N’incluez que 25 à 50 grammes de fibres dans votre alimentation pour les débutants.

Médicaments

Les médicaments comme Advil, les multivitamines, les médicaments contre la diarrhée, les suppléments de fibres, etc. affectent votre système digestif et vos pets.

Aliments riches en soufre

Comme mentionné ci-dessus, les aliments riches en soufre sont tristement célèbres pour produire des pets qui sentent les œufs pourris. La viande et les œufs sont en tête de liste des aliments riches en soufre. Lorsque ces aliments sont digérés, ils produisent du sulfure d’hydrogène, qui est responsable de l’odeur d’œuf pourri de nos pets.

FODMAP

Les FODMAPs sont une famille de glucides à chaîne courte qui est présente dans presque tous les types d’aliments. Ils sont facilement fermentés par les bactéries présentes dans notre intestin et produisent cette odeur horrible.

Les personnes à l’estomac sensible sont désemparées car même des fruits comme la pastèque, les mangues, les légumes comme le brocoli, les oignons, etc. peuvent provoquer des flatulences!

Est-ce nocif?

Pas vraiment, à part s’évanouir en sentant ces pets dégoûtants. Blagues à part, ces pets puants ne sont pas un problème, mais s’ils accompagnent une perte de poids inexpliquée, des vomissements, du caca flottant, de la fièvre, du caca sanglant, etc., il vaut mieux aller voir un médecin. Si vous ressentez des pets malodorants pendant des périodes plus longues, vous pouvez être sensible à certains des aliments que vous mangez. Il est sage d’aller rencontrer une diététicienne dans ce cas.

Donc, l’essentiel est que les pets peuvent être insupportables. Pourtant, ils ne signifient pas nécessairement que quelque chose ne va pas dans votre corps.

Crédits d’image: Envato Elements