Distribution, date de sortie prévue, lignes de tracé

– – – – – – Family Reunion season 3 est une série télévisée américaine diffusée en première sur Netflix. Cette série Family Reunion est une série comique créée par Meg DeLoatch. Réunion de famille: six personnes voyagent de Seattle, Washington à Columbus, en Géorgie. Il comporte 2 parties avec 20 épisodes où la partie 1 avec 11 épisodes et la partie 2 avec 9 épisodes. Netflix est le réseau d’origine de cette série. La série Family Reunion dure entre 25 et 34 minutes. Comme toutes les autres séries, cette série a également un titre distinct pour chaque épisode. Réunion de famille saison 3 Date de sortie Le premier en deux parties est sorti et diffusé sur Netflix. La partie 1 a été créée le 10 juillet 2019, où l’épisode spécial A Family Reunion Christmas est présenté le 9 décembre 2019 et la partie 2 de cette série publiée le 20 janvier 2020. Voyons maintenant la date de sortie attendue de la partie 3, cette série Le tournage pour la nouvelle saison est à Los Angeles et il a commencé le 17 février et se termine le 10 juillet 2020. La partie 3 est donc attendue d’ici la fin de 2020. La partie suivante montre d’autres séquences de comédie pour divertir leurs fans. Certains des rôles réguliers comme Tia Mowry comme Cocoa McKellen, Loretta Devine comme M’Dear, Anthony Alabi comme Moz McKellen, Talia Jackson comme Jade McKellen, Isaiah Russell-Bailey comme Shaka, Cameron J.Wright comme Mazzi McKellen et Jordyn James Ami McKellen sont annoncés officiellement par l’équipe. Et ce sont aussi les personnages principaux de cette série. L’intrigue de la réunion de famille Saison 3 La réunion de famille est un drame familial comme mentionné dans leur titre. La famille de McKellen déménage de Seattle en Géorgie pour agrandir sa famille. Le dernier épisode de Part-, M’Dear présente jade à un nouveau garçon nommé Kurt et lui dit de lui faire visiter la ville. Fin de la partie 1 Cocoa décide que cette ville n’est pas sûre et se déplace. De cette famille est une belle chose dans la vie humaine qui rend tout le monde heureux. Conclusion; La réunion de famille a vraiment un contenu d’histoire intéressant. Cela rend leurs fans à couper le souffle, à rire aux éclats. Alors regardons cette série sur Netflix et rions sans hésitation. J’espère que les fans seront satisfaits des informations ci-dessus et resteront à l’écoute pour plus de mises à jour. – – –

