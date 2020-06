Vous pouvez maintenant louer numériquement Selma d’Ava DuVernay gratuitement – / Film

Alors que les protestations se poursuivent, de plus en plus de personnes dans le secteur du divertissement en prennent note. Aujourd’hui, Paramount a décidé de faire Ava DuVernay«S Selma disponible en location gratuite sur les plateformes numériques jusqu’à la fin du mois. Le film nominé pour la meilleure image raconte l’histoire de Martin Luther King Jr. et son implication dans les marches des droits de vote de Selma à Montgomery en 1965. Ce sont de bonnes nouvelles – mais elles sont accompagnées d’un peu d’informations aigres, comme DuVernay et star David Oyelowo ont révélé que les membres de l’Académie ont refusé de voter pour le film après que les acteurs et l’équipe ont porté des t-shirts « Je ne peux pas respirer » en souvenir d’Eric Garner.

Parler avec ÉcranScreen Talks live Q & A series, Selma la star David Oyelowo a dit ceci:

« Il y a six ans, Selma coïncidé avec le meurtre d’Eric Garner. C’était la dernière fois que nous étions dans un endroit où je ne peux pas respirer. [a slogan for the movement taken from Garner’s last words before he died at the hands of US police]… Je me souviens de la première de Selma nous portant des T-shirts «Je ne peux pas respirer» en signe de protestation. Des membres de l’Académie ont appelé le studio et nos producteurs ont dit: «Comment osent-ils faire ça? Pourquoi remuent-ils la MERDE? »Et« Nous n’allons pas voter pour ce film parce que nous ne pensons pas que c’est à eux de le faire. »… C’est en partie pourquoi ce film n’a pas obtenu tout ce que les gens pensent qu’il devrait ‘ai obtenu et il a donné naissance à #OscarsSoWhite. Ils ont utilisé leur privilège pour refuser un film sur la base de ce qu’ils appréciaient dans le monde. »