Six podcasts qui révèlent la véritable signification de l’autosoins

Au cours des dernières années, l’expression «soins personnels» a été répétée si souvent qu’elle perd tout son sens. Cooptée à partir d’une idée féministe queer radicale noire, c’est maintenant un slogan dilué trouvé dans de nombreuses légendes Instagram d’influenceur blanc: une phrase commodément malléable utilisée pour justifier toute action effectuée pour se sentir mieux à un moment donné. Jeter une bombe de bain scintillante dans votre baignoire? « Soins auto-administrés! » Bingeing une saison entière de Règles de Vanderpump en un week-end? « Soins auto-administrés! » Manger un tube entier de pâte à biscuits tout en se tenant devant le réfrigérateur en regardant dans l’abîme? « Soins auto-administrés! »

Mais au milieu d’une pandémie, d’une quarantaine prolongée et de manifestations de masse contre la brutalité policière, il semble que ce soit un moment important pour revoir la signification et la pratique originales de Audre Lorde présenté comme un acte politique révolutionnaire pour les femmes noires. Pour elle et d’autres femmes noires, prendre soin de soi ne signifiait pas indulgence, mais plutôt se préserver.

Explique podcaster Maya Fleming, «Les soins personnels sont si importants pour les Noirs, en particulier en ce moment, parce que nous menons un mouvement massif qui nous met en danger et nous épuise émotionnellement et physiquement. Nous donnons tellement et il est important que nous trouvions des moyens de nous reconstituer, sinon le mouvement meurt. »

Que l’on marche pendant des heures, que l’on ait des conversations épuisantes avec les membres de la famille ou que l’on doive faire face à des niveaux élevés de stress ou d’insomnie, il est d’une importance vitale d’être attentif à son énergie et à sa santé mentale. Ces six podcasts fournissent des ressources et des conseils que les auditeurs peuvent utiliser pour rester ancrés et continuer d’avancer pendant des périodes sans précédent.

Dr. Joy Harden Bradford, un psychologue agréé, créé Thérapie pour les filles noires comme un espace numérique où les femmes noires peuvent discuter des problèmes de santé mentale et de la thérapie sans stigmatisation (le site Web aide également les utilisateurs à se connecter avec des thérapeutes locaux). Son podcast hebdomadaire a été téléchargé plus de 2,5 millions de fois depuis son lancement en 2017, évoquant la nécessité de discussions compatissantes autour d’un éventail de sujets, notamment l’impact du traumatisme racial, l’introversion, la vie après le divorce, la guérison après un avortement et la gestion des une peur du rejet. Bien que le Dr Bradford note au début de chaque épisode que son podcast ne remplace pas une relation avec un professionnel de la santé mentale agréé, elle fournit toujours des connaissances et des connaissances inestimables à tous les auditeurs.

Écoutez: «Gérer la solitude», une conversation dans laquelle Bradford et le Dr Marisa G. Franco décomposer trois types différents de solitude et comment les surmonter.

Dans ce podcast financé par la Poetry Foundation et produit par American Public Media, poète américain lauréat Tracy K. Smith invite les auditeurs à voir le monde à travers l’objectif de la poésie. Smith est une narratrice douée, sa voix est capable de transmettre à la fois une douleur profonde et une joie qui monte alors qu’elle contextualise puis lit un poème sélectionné à la main. Le ralentissement à la hauteur de son nom, offrant une raison de faire une pause et de se centrer. Les poèmes choisis par Smith, cependant, n’offrent pas tant une échappatoire à nos problèmes actuels, mais plutôt une méditation sur eux, permettant aux auditeurs de contempler la beauté du langage sans se désengager des réalités de notre monde.

Écoutez: «l’offre et la demande» par Evie Shockley, «Sonnet américain pour mon passé et futur assassin [‘You don’t seem to want it, but you wanted it’] » par Terrance Hayes, «Un petit fait utile» par Ross Gay.

Hébergé par Lauren Ash, Fille noire à Om propose des conversations apaisantes et informatives avec des yogis, des experts de la beauté propre, des chefs végétaliens, des auteurs, des militants et d’autres personnalités dont le travail se concentre sur la vie saine et le bien-être. À travers ses interviews, ses affirmations et ses méditations partagées, Ash crée intentionnellement un espace «pour que les femmes noires respirent facilement», en mettant l’accent sur les soins personnels et l’amour-propre. Comme on pourrait s’y attendre d’un instructeur de yoga et de méditation, la voix d’Ash est douce et apaisante, et en accord avec ses conversations réfléchies, elle est le guide idéal pour les auditeurs qui veulent se lancer dans un voyage de guérison.