George Floyd proteste: les militants antiracistes de Glasgow renomment les rues qui commémorent les propriétaires d’esclaves

Un certain nombre de plaques de rue avec un fond noir et une police blanche sont apparues aux côtés des originaux samedi 6 juin 2020, 16 h 44 Mis à jour samedi 6 juin 2020 16 h 45 Les militants anti-racisme ont temporairement renommé plusieurs rues célèbres de la ville centre de Glasgow qui portaient le nom d’hommes qui ont profité de l’esclavage et du commerce des Noirs.Un certain nombre de plaques de rue avec un fond noir et une police blanche ont surgi aux côtés des originaux alors que les militants remplacent les noms des seigneurs du tabac et des propriétaires par exemple, Cochrane Street, du nom du seigneur du tabac du XVIIIe siècle Andrew Cochrane, a été appelé Sheku Bayoh Street en l’honneur de l’homme de 32 ans décédé en garde à vue en 2015 après avoir été retenu par des agents répondant à un appel d’urgence à Kirkcaldy, Fife.Inscrivez-vous à notre newsletter quotidienneLa lettre d’information i couper à travers le bruitUn signe alternativement nam Dans la rue Cochrane ‘Sheku Bayoh Street’ (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) Sa sœur – qui est infirmière – a déclaré que sa famille aurait assisté aux manifestations prévues en Écosse ce week-end mais que le danger de propagation du coronavirus est « encore trop grand ». George Floyd Street De même, la rue Wilson a été rebaptisée officieusement Rosa Parks Street en l’honneur du militant américain des droits civiques, une pancarte nommant également Wilson Street « Rosa Parks Street ». (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) La rue Buchanan, qui porte le nom d’un propriétaire d’esclaves et seigneur du tabac Andrew Buchanan, a été rebaptisée George Floyd Street temporairement avant que le panneau ne soit enlevé. de manifestations dans le monde appelant à l’égalité raciale et à la fin des violences policières à motivation raciale. Il est décédé à Minneapolis le 25 mai après qu’un policier blanc s’est agenouillé sur la gorge et l’a fait suffoquer.Des milliers de gens ont signé une pétition L’idée de changer le nom des rues à Glasgow est venue après que plus de 11500 personnes ont signé une pétition pour récupérer rétrospectivement les titres des rues qui commémorent la vie de riches propriétaires d’esclaves. Un signe nommant alternativement Ingram Street ‘Harriet Tubman Street’. (Photo: Andrew Milligan / PA Wire) « Je pense qu’il est important de retirer ces seigneurs du tabac du piédestal sur lequel ils se tiennent et de reconnaître plutôt d’autres activistes écossais qui méritent une telle estime », la pétition Change.org, lancée par Ciara Spratt , se lit comme suit: « De tels changements ont été effectués dans des endroits comme l’Espagne qui a renommé les rues précédemment nommées d’après des figures du régime fasciste de Franco. »