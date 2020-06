Banksy dévoile une nouvelle œuvre d’art pour soutenir les manifestations de Black Lives Matter et appelle au changement du «  système blanc  »

CultureArts ‘Les gens de couleur sont en train de tomber dans le système. Le système blanc », a écrit l’artiste basé à Bristol aux côtés de l’image Samedi 6 juin 2020, 17 h 07 Mise à jour le samedi 6 juin 2020, 17 h 07 La peinture provocante présente une bougie de veille brûlant le bord d’un drapeau américain et un portrait obsédant . Dans un article à côté du travail sur les médias sociaux, il a déclaré que «les gens de couleur sont en train de tomber dans le système. » Banksy a révélé sa nouvelle pièce via son compte Instagram officiel à côté d’une déclaration puissante (Photo: PA / Instagram) « Au début, je pensais que je devrais juste me taire et écouter les Noirs à propos de ce problème », a-t-il poursuivi. le mien. « Il a ajouté: » Les gens de couleur sont abandonnés par le système. Le système blanc. « Comme un tuyau cassé inondant l’appartement des personnes vivant en bas. Le système défectueux fait de leur vie une misère, mais ce n’est pas leur travail de le réparer. Ils ne peuvent pas, personne ne les laissera entrer dans l’appartement « C’est un problème blanc. Et si les Blancs ne le résolvent pas, quelqu’un devra monter et ouvrir la porte. » Des milliers de manifestants à travers le Royaume-Uni Malgré être l’un des artistes les plus prolifiques du 21ème siècle, Banksy’s L’identité reste un secret bien gardé, acclamé dans le monde entier pour son œuvre souvent à motivation politique.Les manifestants sont venus en force pour exiger l’égalité raciale et la fin de la discrimination policière et des violences à motivation raciale au pays et à l’étranger.George Floyd avait 46 ans. quand il a été abordé par la police à Minneapolis le 25 mai. Il a été tué après qu’un officier blanc se soit agenouillé sur le cou, ignorant ses appels au secours et l’étouffant à mort. Dans la ville natale de Banksy à Bristol, plus de 4 000 personnes ont assisté à ns, dont une marche dans la ville dimanche.