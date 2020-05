Vous pouvez acheter n’importe quelle voiture Maruti maintenant et commencer à payer plus tard

Maruti Suzuki a révélé un nouveau régime à ses acheteurs: vous pouvez acheter une nouvelle voiture dès maintenant mais commencer à payer les EMI à une date ultérieure.

En ces temps troublés de coronavirus, de verrouillage et de déclin économique, de nombreuses personnes sont confrontées à des réductions de salaire et à des licenciements. Pour vous aider et garantir la tranquillité d’esprit de l’acheteur, Maruti a mis en place un nouveau dispositif si vous souhaitez acheter une voiture maintenant. Ce programme n’est valable que pour les acheteurs achetant la voiture avant le 30 juin et est également facultatif.

En partenariat avec Cholamandalam Investment and Finance Limited, Maruti Suzuki offre un report d’IME jusqu’à 2 mois à compter du début. Si vous achetez une voiture maintenant, vous pouvez opter pour le démarrage de votre EMI à partir de deux mois plus tard. Donc, maintenant, vous n’aurez pas à payer le montant EMI, ce qui mettra l’acheteur à l’aise.

Avec ce plan de financement, vous pouvez contracter un prêt pouvant aller jusqu’à 90% du prix sur route de la voiture. Le régime est applicable aux modèles Arena et Nexa, mais uniquement pour les voitures limitées. En outre, vous avez la possibilité de prendre ce régime sinon, vous pouvez également opter pour votre procédure de paiement EMI normale.

Maruti Suzuki a commencé la production à travers le pays et ses concessionnaires ont également commencé à s’ouvrir dans la plupart des villes. Récemment, nous avons appris qu’en quelques jours seulement que le gouvernement assouplissait le verrouillage, MSIL a déjà vendu plus de 5000 voitures. Même Maruti a commencé la plateforme de réservation, d’achat et de services en ligne.

Vous pouvez désormais réserver n’importe quelle voiture Maruti en ligne et payer également le montant de la réservation. Vous pouvez également terminer votre processus de paiement en ligne et planifier une date de livraison. Même chez les concessionnaires, toutes les normes de distanciation sociale sont pratiquées. Les concessionnaires sont complètement désinfectés plusieurs fois par jour.

Maruti va bientôt lancer le S-Cross Petrol car il l’a taquiné sur leur site Web. Les réservations officielles sont désormais ouvertes en ligne ainsi que chez les concessionnaires. Il obtiendra le même moteur à essence de 1,5 litre que celui des autres grandes voitures Maruti, produisant 104 ch et 138 Nm de couple maximal.