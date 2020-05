Killing Eve Saison 3 Episode 7 Review

Martin Carr passe en revue le septième épisode de la saison 3 de Killing Eve…

Une force imparable rencontre un objet immobile alors que nous nous dirigeons vers un empilement métaphorique à trois voies. Les principaux acteurs et partenaires silencieux se frayent un chemin à travers un dédale d’espionnage mondial alors que les wagons se rassemblent. Il n’y a pas de maillons faibles, personne à qui faire confiance et une séquence d’humour noir qui rassemble vraiment la pièce. Essayer de mettre des applaudissements aux pieds de n’importe quel acteur en cette saison est un exercice futile, à la fois superflu et critique sans reproche.

Dasha et Villanelle sont la combinaison mère-fille de l’enfer alors que les deux actrices se délectent de subtilités, de silences et d’éclairs de parenté malveillante. Côte à côte sur un terrain de golf ou se moquant des obèses morbides, leur humour sape tout sentiment de répulsion. Lorsqu’ils sont séparés, ils sont singulièrement captivants, car Comer reste plus assis que la plupart des acteurs ne le font avec tout un monologue. Ailleurs, Harriet Walter est une enveloppe d’indifférence tout aussi morose mêlée de nicotine et de vodka qui domine même depuis un lit d’hôpital.

Carolyn reste une source enroulée de répression impénitente alors que son comportement professionnel continue de s’effondrer. Fiona Shaw mâche le paysage en silence pendant que sa fille réprimande, cajole et maintient une distance de sécurité minimale. Des éclairs d’humour gardent Carolyn humaine, mais ils sont rares car des décennies de secrets menacent de la transformer en poussière. L’érosion émotionnelle se situe au centre d’une saison où, pour une fois, le meurtre ne va pas assez loin. La normalité dans le carnage est subjective car les ordres du jour définissent le motif, l’intérêt personnel l’emporte sur les loyautés familiales et les choses ne finissent jamais bien.

Ruptures mentales, crises cardiaques et dommages collatéraux mis à part Killing Eve est maintenant l’équivalent télévisuel d’une fête à la maison. Il veut contrarier et provoquer, il veut exposer les zones grises et vous faire choisir son camp. Que tout le monde soit sans scrupules, manifestement indifférent aux autres et motivé par des motifs égoïstes est la moitié du plaisir. Des pistes narratives ont été ouvertes, ce qui est passionnant, les personnages ont révélé cette puanteur d’intrigue alors que les membres réguliers de la distribution sont en forme inflammable.

Certains spectacles reposent sur la nécessité narrative comme les cintres de falaise, mais Killing Eve n’a pas besoin de telles choses. Les agents du chaos sont contre-intuitifs, inspirés de manière impulsive et tracent leur propre chemin à travers les retombées. Ce spectacle veut juste allumer des feux et regarder le monde brûler.

Martin Carr