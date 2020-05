Date de sortie de la saison 5 de Money Heist, distribution, intrigue, bande-annonce

– Publicité –



La Casa de Papel, alias Money Heist Saison 5, sera de retour l’année prochaine sur Netflix. Il a été annoncé avant même la sortie de la saison 4.

Cette émission a été diffusée à l’origine sur une chaîne espagnole, mais a fait son chemin vers Netflix, et Netflix en a fait l’une de ses émissions originales. Cela s’est avéré rentable pour Money Heist car il a gagné une immense popularité grâce au service de streaming.

En raison de sa popularité croissante, Netflix a annoncé deux saisons supplémentaires pour l’émission.

La distribution de Money Heist Saison 5

On a appris que la production de la saison 5 avait déjà été effectuée après la sortie de la saison 4 en avril. Cette nouvelle a été partagée par Esther Acebo, alias Monica, sur son compte sur les réseaux sociaux. Mis à part Monica, de nombreux personnages préférés comme le professeur Tokyo Rio Denver Helsinki Lisbonne seront également vus dans la prochaine saison 5. Malheureusement, Nairobi ne sera pas vue en raison de sa disparition soudaine.

Si l’on en croit les rumeurs, la 5e saison est déjà filmée et est également en route. Dans une interview, le réalisateur de l’émission Jesus Colmenar et l’acteur Pedro Alonso ont révélé que l’avenir de l’émission était long et qu’une autre saison après la saison 4 était en route.

La parcelle

La cinquième saison de Money Heist se poursuivra à partir de la fin de la quatrième saison. Dans le dernier épisode, Libson est enfin uni au reste de l’équipe de la banque avec l’aide du professeur. D’un autre côté, l’équipe a envoyé le corps de Nairobi à l’extérieur de la banque pour lui faire des funérailles.

Date de sortie de Money Heist Saison 5

Netflix n’a fait aucune annonce officielle de la date de sortie de la saison 5 de Money Heist. Selon certaines sources, la saison 5 a été filmée et est en cours de montage. Le 15 mars, Netflix a suspendu la production de ses nombreuses émissions de télévision et films. Il ne semble donc pas possible de voir la saison cinq en 2020.

