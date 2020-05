Mieux appeler Saul Saison 6: Sera-ce la dernière saison?

– Publicité –



Mises à jour de Better Call Saul Season 6: Better Call Saul est une célèbre série dramatique policière qui est une émission dérivée de l’une des célèbres séries, Breaking Bad. Il a diverti les gens avec 5 saisons et maintenant il arrive avec sa 6e saison en 2021. Ce sera également la dernière saison de la série.

Better Call Saul Season 6 sera-t-il la dernière saison?

Ce spectacle a été commencé 6 ans avant l’événement de Breaking Bad, et c’est l’histoire qui se met en place au milieu des années 2000. L’histoire tourne autour de Jimmy Mcgill, un escroc qui s’est transformé en avocat à temps partiel. L’histoire raconte sa transformation en criminel pour l’embauche de Saul Goodman et ce Saul entre dans le monde du trafic de drogue au Nouveau-Mexique avec l’aide d’un ex-policier alors qu’il devient son avocat.

Better Call Saul Cast et personnages de la saison 6

Kim Wexler. That's it. That's the caption.



En parlant des personnages ou des acteurs, deux des acteurs de Breaking Bad, Bryan Cranston et Aaron Paul ont dit qu’ils voulaient vraiment faire partie de Better Call Saul saison 6, car ce sera la dernière saison de la série .

Ils ont exprimé leur désir de faire partie du spectacle à plusieurs reprises. Récemment, Aaron Paul est allé en direct sur Instagram avec Bryan Cranston où les deux ont à nouveau exprimé leur désir de faire partie de l’émission.

Bryan Paul a également déclaré qu’ils avaient été interrogés à plusieurs reprises sur l’émission Better Call Saul et qu’ils avaient également demandé si Jesse ou Walt allaient apparaître dans cette émission. Bryan a également déclaré que « Je ne sais pas combien de fois nous devons dire à Vince que nous sommes prêts à le faire, je ne pense tout simplement plus qu’il nous aime. »

Jusqu’à présent, de nombreux personnages de Breaking Bad ont fait une apparition et il serait très excitant de voir une apparition de Jesse et Walter ou l’un d’eux dans la dernière saison de Better Call Saul.





Maintenant, nous pouvons simplement attendre la saison 6 et voir ce qui se passera lors de la dernière saison.

