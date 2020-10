Vous nous avez dit: la plupart d’entre vous n’achèteraient pas de téléphones avec appareil photo selfie au début de l’écran

Les caméras selfie intégrées sont à l’horizon depuis longtemps, permettant aux fabricants de fabriquer des smartphones sans découpes d’affichage, encoches, caméras selfie pop-up ou lunettes majeures.

2020 a vu le lancement du premier téléphone majeur avec une caméra selfie intégrée dans le ZTE Axon 20 5G, avec un appareil photo 32MP sous l’écran. Nous n’avons pas encore testé ce téléphone, mais nous nous attendons certainement à des améliorations avec une technologie de première génération comme celle-ci.

Cela nous a donc amenés à nous demander si Autorité Android les lecteurs seraient prêts à acheter des téléphones dotés de la technologie de selfie intégrée de la première génération. Voici comment vous avez voté.

Prendriez-vous un risque avec une caméra selfie au début de l’écran?

Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.Nous sommes une entreprise familiale.

Résultats

Nous avons publié ce sondage le 25 octobre 2020 et 3721 votes ont été exprimés. La majorité des répondants (58%) ont dit qu’ils préféreraient attendre que la technologie soit davantage développée. Pendant ce temps, 42% des électeurs ont déclaré qu’ils achèteraient un téléphone avec une caméra selfie intégrée même si la qualité n’était pas excellente.

Nous ne sommes pas surpris que la plupart d’entre vous préfèrent attendre que la technologie s’améliore, car la qualité d’image devrait être inférieure à celle des caméras selfie normales pour le moment. De plus, la zone d’affichage au-dessus de la caméra devrait également être floue par rapport au reste de l’écran (du moins sur les premiers téléphones).

En relation: Xiaomi décrit les obstacles pour de bonnes caméras selfie intégrées

Néanmoins, il est clair que beaucoup d’entre vous sont prêts à ignorer tout problème de qualité d’image / écran pour se vanter ou pour la commodité d’une expérience plein écran appropriée. Et comme Xiaomi, Oppo et Samsung travaillent tous sur la technologie, nous pourrions avoir l’embarras du choix en 2021.

Cela ressemble également à une situation similaire à celle à laquelle nous avons été confrontés début 2018, lorsque les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran étaient encore extrêmement à la pointe et rares. À l’époque, les scanners intégrés étaient très lents et pouvaient nécessiter plusieurs essais pour s’authentifier, tandis que les scanners traditionnels étaient sans aucun doute plus rapides et plus précis.

En disant cela, nous avons vu la technologie s’améliorer considérablement depuis lors. Certains téléphones sont encore un peu capricieux et lents aujourd’hui, mais de nombreux appareils peuvent fournir une authentification biométrique rapide et précise. Espérons que les caméras selfie intégrées progressent à un rythme similaire, sinon plus rapide.

C’est tout pour notre article sur les résultats du sondage, merci d’avoir voté! N’hésitez pas à parler dans les commentaires si vous avez des idées sur les caméras selfie intégrées ou sur les résultats.