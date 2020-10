Un trésor d’ondes gravitationnelles révèle des dizaines de crashs de trous noirs

Les scientifiques peuvent désormais attraper ondes gravitationnelles mieux que jamais.

Bien que les physiciens n’aient observé le premier de ces «gazouillis» cosmiques qu’en 2015, les améliorations ultérieures des détecteurs ont ouvert de plus en plus de ces signaux à l’étude scientifique. Le jumeau Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser (LIGO) en Louisiane et à Washington, ainsi qu’un homologue européen appelé Virgo, sont actuellement sur une autre pause d’observation pour le pandémie de Coronavirus et les mises à niveau en cours, mais les scientifiques affiliés au projet ont passé leur temps à parcourir les données pour créer un nouveau catalogue de dizaines de signaux d’ondes gravitationnelles détectés au cours de la première moitié de la troisième campagne d’observation conjointe, qui s’est déroulée d’avril à septembre 2019.

« Une des clés pour trouver un nouveau signal d’onde gravitationnelle environ une fois tous les cinq jours pendant six mois a été la mise à niveau et l’amélioration des deux détecteurs LIGO et du détecteur Virgo », Karsten Danzmann, directeur de l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle en Allemagne, dit dans un communiqué .

En particulier, il a souligné le nouveau matériel comme les lasers et les miroirs, ainsi que de nouvelles techniques pour réduire le bruit de fond. « Cela a augmenté le volume dans lequel nos détecteurs pouvaient capter le signal, par exemple, lors de la fusion étoiles à neutrons par un facteur de quatre! », a déclaré Danzmann.

La meilleure sensibilité a permis aux scientifiques de capturer plus d’ondes gravitationnelles, mais aussi un éventail plus diversifié de signaux, selon des chercheurs affiliés au projet.

« Quand vous regardez le catalogue, il y a une chose que tous les événements ont en commun: ils proviennent de fusions d’objets compacts tels que trous noirs ou des étoiles à neutrons. Mais si vous regardez de plus près, ils sont tous assez différents « , a déclaré Frank Ohme, physicien à l’Institut Max Planck de physique gravitationnelle en Allemagne. » Nous obtenons une image plus riche de la population des ondes gravitationnelles. sources. Les masses de ces objets couvrent une gamme de masse très large allant d’environ celle de notre soleil à plus de 90 fois celle, certains d’entre eux sont plus proches de la Terre, certains d’entre eux sont très loin. «

Une poignée des 39 détections incluses dans la nouvelle version ont déjà fait la une des journaux, y compris la première observée fusion déséquilibrée des trous noirs , la première fusion observée pour créer un trou noir de masse intermédiaire , et la première fusion observée à inclure un mystérieux objet qui tombe dans la plage de taille entre les étoiles à neutrons et les trous noirs.

Mais ce ne sont pas les seules détections intrigantes du lot, ont souligné les chercheurs. L’une des détections pourrait représenter un petit trou noir et une étoile à neutrons, un fusion mixte que les physiciens attendaient de voir. « Malheureusement, le signal est plutôt faible, nous ne pouvons donc pas être entièrement sûrs », a déclaré Serguei Ossokine, un autre physicien de l’institut dans le communiqué.

Une autre détection représente les trous noirs les plus légers que les scientifiques ont observés fusionnant à ce jour, a-t-il ajouté – l’un environ six fois la masse du soleil et l’autre moitié plus grande.

Et il y a encore plus de données à étudier. La seconde moitié de la même série d’observation a commencé en novembre 2019 et a duré jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus oblige les détecteurs à renvoyer du personnel scientifique chez eux pour des raisons de sécurité fin mars 2020.

