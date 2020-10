Tout ce que vous devez faire avant d’échanger sur une Xbox One ou une PlayStation 4

Si vous avez eu la chance d’acquérir l’une des consoles de nouvelle génération sur Xbox ou PlayStation, vous n’avez pas longtemps à attendre ce nouveau morceau de plastique brillant qui vous procurera des heures et des heures de divertissement et de souvenirs. Je veux dire, cela fait moins d’un mois maintenant, et nous parions que vous trouvez l’attente difficile.

Cependant, vous pouvez faire certaines choses en attendant, à la fois pour préparer vos précieux fichiers de sauvegarde pour votre nouvelle console et pour mettre votre Xbox One ou PlayStation 4 existante en état de vente, si vous le souhaitez. Bien sûr, vos consoles existantes ne deviendront pas immédiatement obsolètes du jour au lendemain, mais cela ne fait jamais de mal d’être préparé.

Voici tout ce que vous devez faire avant la date de sortie de la prochaine génération de consoles.

Sauvegardez tous vos jeux

Nous savons que les jeux de la génération actuelle seront largement compatibles avec les nouvelles consoles. Sony a déclaré que tous les jeux, sauf une poignée, seraient pris en charge, et Xbox a déclaré que pratiquement tout ce que vous pouvez jouer sur Xbox sera joué sur la prochaine génération de consoles. Ce que nous ne savons pas encore, c’est à quel point il sera facile d’installer vos jeux sur la nouvelle console. Chaque fois qu’une nouvelle console sort, les serveurs de cette console se débattent. Heck, ils ont du mal quand il ne s’agit que de versions majeures de jeux, comme la dernière du Appel du devoir franchise, par exemple.

Cela signifie que c’est une bonne idée de copier tous les jeux que vous avez déjà installés sur un disque externe, afin que vous soyez prêt à partir le jour du lancement. Les jeux Xbox One fonctionneront correctement à partir d’un lecteur externe, et Microsoft l’a confirmé. Sony n’a pas encore dit comment les jeux stockés sur un disque externe fonctionneraient, mais ils ont dit que vous avez besoin de jeux de nouvelle génération installés sur le disque interne, ce qui pourrait indiquer que les jeux PlayStation 4 fonctionnent à partir d’un externe. Dans tous les cas, il est toujours préférable de se préparer à l’avance, car vous pouvez facilement transférer des jeux d’un disque externe vers le stockage interne si nécessaire.

Xbox One:

Vous aurez besoin d’une chose: un lecteur USB externe avec au moins 256 Go d’espace dessus. Branchez-le dans l’un des ports USB de la Xbox, dirigez-vous vers le Réglages, trouvez le Système sous-menu et sélectionnez Espace de rangement. Vous pouvez choisir des jeux individuels, ou si vous savez que votre externe est suffisamment grand, sélectionnez-les tous à copier. Vous pouvez choisir de déplacer ou de copier à ce stade, déplacer efface le jeu de votre lecteur interne lorsque vous le déplacez et copier fait une copie à la place.

Playstation 4:

Sur la PlayStation 4, vous avez besoin de 250 Go d’espace de stockage, car qui a besoin de ces 6 Go supplémentaires, n’est-ce pas? Branchez-le sur l’un des ports USB de la PlayStation 4 et formatez-le pour qu’il puisse fonctionner avec la console si vous en avez besoin. Ensuite, allez à la Espace de rangement menu, puis Stockage système. Appuyez sur le bouton Options et sélectionnez « passer au stockage étendu ». Choisissez les jeux que vous souhaitez, puis confirmez le déplacement.

Sauvegardez également vos sauvegardes

D’accord, c’est la chose vraiment importante à sauvegarder. Personne ne veut voir tout son dur travail partir en fumée lorsque les fichiers de sauvegarde disparaissent. Microsoft a rendu cela si simple avec Xbox Live, tout ce dont vous avez besoin est de vous assurer que votre console est connectée à Internet. Voilà, c’est tout ce que vous avez à faire pour vous assurer que vos sauvegardes de jeu sont enregistrées et transférables sur votre Xbox Series X ou Xbox Series S.Mieux encore, Smart Delivery s’assurera que ces fichiers de sauvegarde s’affichent sur votre nouvelle console, sans que vous ayez à faites autre chose que vous connecter à votre compte Xbox.

Sony rend les choses euh, plus compliquées. Ils ont laissé aux développeurs le soin de transférer les sauvegardes sur la PlayStation 5, et seuls quelques jeux ont déjà confirmé que les sauvegardes cross-gen seront transférées. Le moyen le plus simple de vous assurer que vous êtes prêt est de débourser de l’argent pour PlayStation Plus. De cette façon, toutes vos sauvegardes seront sauvegardées dans le cloud. Vous devrez le configurer cependant, alors dirigez-vous vers les paramètres, recherchez le menu Paramètres d’économie d’énergie, puis recherchez le paramètre «Restez connecté à Internet». Ensuite, allez dans «Gestion des données enregistrées par l’application» et cochez la case du haut, «Télécharger vers le stockage en ligne». Cela vous permettra d’enregistrer jusqu’à 1000 fichiers de données individuels dans le cloud, ce qui devrait suffire à presque tout le monde. Si vous savez que vous en avez plus, utilisez la deuxième option pour copier vos fichiers de sauvegarde sur une clé USB.

Réinitialiser aux paramètres d’usine

Pensez à combien de temps vous êtes propriétaire de votre console. Pensez maintenant à tous les messages que vous avez envoyés à vos amis, aux jeux auxquels vous avez joué, aux heures de connexion à votre compte et au nombre de fois que vous avez utilisé la boutique pour acheter du contenu numérique comme des jeux. Oui, vous allez vouloir effacer toutes ces données avant de décharger votre console aimée à un autre propriétaire.

Cela signifie le réinitialiser aux paramètres d’usine, avec toutes vos données personnelles nettoyées du stockage de la console. Juste un avertissement, c’est irréversible alors assurez-vous de tout sauvegarder comme nous vous l’avons montré plus tôt. Voici comment procéder pour la récolte actuelle de consoles.

Xbox One:

Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet pour que toutes vos sauvegardes et autres informations se synchronisent avec Xbox Live appuie sur le Xbox bouton pour ouvrir le guide Aller vers Profil et système> Paramètres> Système> Informations sur la console Sélectionner Réinitialiser la console Vous aurez trois options: Réinitialiser et tout supprimer Réinitialiser et conserver mes jeux et applications Annuler Vous voulez la première option, Réinitialiser et tout supprimer

Vous pouvez également réinitialiser votre Xbox One à l’aide d’une clé USB si vous le souhaitez. Consultez l’article du support Xbox pour savoir comment procéder, y compris les fichiers nécessaires à télécharger et à mettre sur la clé USB.

Playstation 4:

Ouvrez le Réglages menu Aller vers Initialisation Sélectionner Restaurer les réglages par défaut Suivez les instructions

Si vous préférez, vous pouvez redémarrer votre PlayStation 4 en mode sans échec, tout effacer, puis réinstaller le micrologiciel PlayStation pour être sûr qu’il ne contient aucune de vos données. Utilisez le guide PlayStation pour vous guider à travers.

Commutateur Nintendo:

Prenez votre Switch et appuyez trois fois sur n’importe quel bouton pour déverrouiller l’écran Jouez à l’un de vos jeux installés Sérieusement, pensiez-vous que nous vous dirions de vendre votre Nintendo Switch?

La chose ici est, d’une part – il n’y a pas de remplacement à venir de si tôt, et deux – la Nintendo Switch ne vous permet pas toujours de transférer des sauvegardes de jeu d’une console à une autre, ce qui rend le processus qui doit être recherché un peu plus pour voir si vos sauvegardes de jeu peuvent même être transférées vers un autre commutateur.

Déterminez où vous obtiendrez la meilleure valeur de vente

Écoutez, nous savons tous que GameStop promeut fortement ses valeurs d’échange, mais attendez une minute avant de vous séparer de votre console. Vérifiez leurs prix de revente actuels avant de partir, cela pourrait vous faire économiser un voyage. Par exemple, la Xbox One S White 1 To vous offre 110 $ de crédit en magasin ou 88 $ en espèces. Maintenant, si vous regardez sur eBay, le prix de vente moyen de cette même console au cours des dernières ventes était de 222 $. Même l’offre de départ recommandée par eBay est plus élevée, à 129 $. GameStop offre généralement des valeurs d’échange plus élevées de temps en temps, donc à moins que vous ne souhaitiez simplement que ce soit fini, gardez la main sur cette console et faites attention aux offres spéciales de reprise.

Il existe également d’autres services que vous pouvez utiliser, comme Decluttr. Ils achèteront vos anciennes consoles directement, sans marchander ni avoir à se soucier des rejets de débit ou de tout autre problème eBay. Actuellement, vous recevrez 90 $ pour cette même Xbox One S de 1 To, ce qui vous évitera un voyage à GameStop car tout ce que vous avez à faire est de l’envoyer par courrier.

Si vous n’avez pas besoin d’argent supplémentaire, pensez peut-être à donner cette vieille console à une association caritative. Vous mettrez un énorme sourire sur le visage d’un autre enfant et vous obtiendrez un montant de don déductible d’impôt pour démarrer. Gamers Outreach aux États-Unis fait don de jeux vidéo aux enfants hospitalisés, Get Well Gamers fait de même au Canada. Votre bibliothèque locale pourrait le vouloir aussi si vous préférez que votre organisme de bienfaisance profite à votre communauté.

Donnez-lui un nettoyage

Si vous allez transmettre cette console à une nouvelle maison, assurez-vous de la désinfecter correctement. Je veux dire, c’était juste de bonnes manières avant la pandémie de coronavirus, mais maintenant c’est un élément essentiel de tout transfert de propriété.

Dépoussiérez tout ce que vous pouvez épousseter, assurez-vous que toutes les pièces mobiles bougent toujours et que tous les boutons et bâtons fonctionnent toujours. Emballez les câbles comme ils l’étaient lorsque vous avez obtenu la console pour la première fois, ne les jetez pas simplement dans la boîte après coup. Ensuite, assurez-vous de tout désinfecter, après l’avoir nettoyé correctement. Kotaku a un excellent guide pour la partie nettoyage, et les mêmes instructions de désinfection que vous pouvez utiliser sur votre iPhone sont tout aussi bonnes pour vos consoles.

Alors, voilà. Vous êtes maintenant prêt pour la PlayStation 5 et la Xbox Series X lors de leur sortie en novembre!

Qu’est-ce que tu penses? Envisagez-vous d’échanger votre Xbox One ou PlayStation 4 actuelle contre les versions de nouvelle génération? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

Recommandations des éditeurs:

Attention, si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pourrions obtenir une petite part de la vente. C’est l’une des façons dont nous gardons les lumières allumées ici. Cliquez ici pour en savoir plus.

Partager : Tweet