Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce Quiz Vrai ou Faux de Captain America!

Captain America a probablement été la plus grande réussite de l’univers cinématographique Marvel. Son personnage de boy-scout aurait pu facilement être l’aspect le plus ringard de la série. Cependant, grâce à une narration intelligente, à l’écriture et à une brillante performance de Chris Evans, Steve Rogers est devenu le personnage le plus attachant du MCU.

Ses sorties en solo ont été exceptionnelles, le soldat de l’hiver et la guerre civile étant parmi les meilleurs films que le MCU a à offrir. Ils ont transcendé le genre et sont devenus des thrillers politiques bien pensés – pas seulement des films de super-héros.

L’histoire de Steve Rogers a été l’une des plus fascinantes que le MCU ait à offrir. Son arc s’étend de la Seconde Guerre mondiale à la finale de la saga, son combat contre Thanos étant la plus épique de toutes les batailles dans Avengers: Fin de partie. (Et ça veut dire quelque chose!)

Endgame a donné à Cap une fin parfaite. Il a réussi à revenir en arrière et à danser avec Peggy Carter, tout en passant le manteau de Captain America à Sam Wilson, qui sera exploré plus tard dans la prochaine série Falcon & Winter Soldier sur Disney +.

Avec cette série imminente, revenons sur l’héritage de Steve Rogers dans le MCU et voyons à quel point vous pouvez vous souvenir de son mandat!