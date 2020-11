Chris Evans sort-il avec Aly Raisman? La date de jeu du chien sur Instagram suscite des rumeurs! – .

Chris Evans sort-il avec Aly Raisman? Après avoir documenté la date de jeu de leur chiot, certains fans pensent qu’ils pourraient l’être.

Hier, dimanche 15, les deux propriétaires de chiens ont partagé des images de leur rencontre sur leurs comptes de réseaux sociaux.

L’acteur Chris Evans a d’abord partagé les vidéos sur ses histoires Instagram, en les sous-titrant: «Dodger a eu une date de jeu très énergique», suivi d’une vidéo de lui berçant le chien d’Aly en plaisantant sous-titré: «Dommage que son charme ne fonctionne pas sur moi.»

Aly Raisman a posté plus tard des vidéos de la date de lecture sur Twitter, en écrivant: «Dodger & Mylo jouent la date @ChrisEvan.»

Elle a ensuite tweeté la vidéo de Chris avec son chien, les qualifiant de «meilleurs amis». Les vidéos ont également été partagées sur ses histoires Instagram, sous-titrées: «si mignon» aux côtés de quelques autres vidéos des chiens à la date de jeu.

Qui est le petit ami d’Aly Raismnan?

Aly est six fois médaillée olympienne en gymnaste et a fait partie des «Fierce Five» et du «Final Five» des Jeux Olympiques de 2012 et 2016.

On ne sait pas si Aly Raisman sort avec quelqu’un maintenant, mais elle est célèbre avec le footballeur Colton Underwood en 2016 avant qu’il ne devienne The Bachelor, après avoir fait une vidéo virale sur les réseaux sociaux pour l’inviter.

Leur romance était destinée à être de courte durée, car ils se sont séparés six mois plus tard. Dans son livre The First Time: Finding Myself and Looking for Love, il allègue que l’Olympien l’a largué sur FaceTime:

«Le lendemain, alors que je traversais la ville en Jeep, Aly FaceTimes m’a mis fin à notre relation. Je me suis arrêté sur le bord de la route, stupéfait et incapable de comprendre que cela se passait. Aly a dit qu’elle se sentait dépassée, confuse et qu’elle avait besoin d’une pause.

Depuis lors, Aly Raisman aurait fréquenté le joueur de hockey Tim Schaller en 2018. La relation s’est apparemment confirmée lorsque sa mère a publié une photo d’eux sur Twitter. Bien qu’ils n’aient pas eu de rupture publique, il n’a pas été confirmé qu’ils sortaient ensemble ou qu’ils étaient photographiés ensemble depuis.

Chris Evans est-il célibataire?

Si Chris Evans sort avec quelqu’un n’est pas clair actuellement, bien qu’il n’ait pas confirmé ou nié une relation actuelle. Il a récemment été lié à sa collègue actrice Lily James après avoir été photographié à Londres en juillet.

Cependant, Lily James aurait évité les questions à ce sujet dans son interview de couverture de Harpers Bazaar en novembre, qui indiquait qu’elle «ne discutera pas si elle sortait ou non avec la star de Captain America, Chris Evans.

Chris Evans sort-il avec Aly Raisman?

Bien qu’ils aient définitivement eu une date de jeu pour chiot, il n’est pas confirmé s’ils ont également eu des rendez-vous réguliers. Aucune des deux parties ne s’est prononcée sur le fait de savoir si elles sont simplement des amis ou quelque chose de plus.

Les hommes et les femmes peuvent être des amis platoniques, ce qui pourrait bien être le cas ici, mais cela n’a pas empêché les fans d’espérer que Chris Evans sortira avec Aly Raisman:

Écoutez, si Aly Raisman et Chris Evans sont une chose, alors 2020 a officiellement changé, spécialement pour moi. – Jenny et les fantômes 👻👻👻 (@jennifercarolyn) 15 novembre 2020

Je n’avais pas rencontré Chris Evans avec Aly Raisman sur ma carte de bingo 2020. – Mer (@MerOutLoud) 15 novembre 2020

