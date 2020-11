Ethan Hawke pense qu’Hollywood est trop dangereux pour lui

2020-11-16 12:00:05

Ethan Hawke pense qu’il serait «trop dangereux» pour lui de déménager à Hollywood.

La star du « Training Day » – qui vit à New York avec sa femme Ryan Shawhughes et leurs enfants Clementine 12 et 9 ans Indiana, et est également papa de Maya, 22 ans, et de Levon, 18 ans, de son mariage avec Uma Thurman – a appris une «grande leçon» en voyant River Phoenix, son ami et co-star des «Explorers», mourir d’une overdose en 1993 à l’âge de 23 ans seulement parce qu’il croit que son copain a été «mâché» par l’industrie cinématographique.

Il a déclaré au journal The Guardian: « Vous savez ce que vous m’avez demandé plus tôt, pourquoi je ne fais pas de films plus faciles? Eh bien, mon premier partenaire à l’écran a fait une overdose sur Sunset Boulevard, vous savez? Il était la lumière la plus brillante et cette industrie l’a rongé , et cela a été une grande leçon pour moi.

« Si je devais donner une seule raison pour laquelle je n’ai jamais déménagé à LA, ce serait je pense que c’est trop dangereux pour un acteur comme moi d’être dans ce genre de climat. »

Ethan pense que les stars de cinéma sont souvent «distraites» par la culture qui entoure Hollywood, ce qui conduit à des spirales descendantes, car bien qu’elles aient toutes les possessions matérielles qu’elles pourraient souhaiter, elles n’ont pas le sens de «soi, du but et de l’amour» dont elles rêvent. .

Il a déclaré: «La drogue, l’alcool et la dépression sont de redoutables adversaires dans le monde entier. Les gens pensent qu’obtenir ce que vous voulez vous rendra heureux, mais le sentiment de soi, de but et d’amour ne vient pas de l’extérieur.

« Vous ne pouvez pas vous laisser distraire par cette culture qui célèbre des choses qui parfois ne sont pas ce qu’elles semblent être. »

Pendant ce temps, l’acteur de 50 ans a admis qu’il ne pensait pas que son personnage Troy du film classique « Reality Bites » serait considéré comme un acteur romantique de nos jours.

Il a dit: « Je peux voir ça maintenant. Mais à l’époque, les gens qui ne font pas bien qui est un connard avaient un facteur cool. Maintenant, toutes les filles choisiraient le personnage de Ben Stiller, alors qu’elles regardaient Troy et pensaient: mec ne va nulle part. «

