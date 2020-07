Votre prochain iPhone pourrait être fabriqué en Inde

Apple commence à fabriquer l’iPhone 11 en Inde.

La société s’est associée à Foxconn pour assembler le téléphone.

Cette décision devrait aider Apple à éviter les droits d’importation de 20% imposés par l’Inde sur les smartphones.

Entre les relations commerciales tendues entre les États-Unis et la Chine et les projets d’Apple de s’implanter davantage sur le marché indien des smartphones, la société a commencé à fabriquer l’iPhone 11 en Inde en collaboration avec Foxconn. Cette décision lui permet de contourner les droits d’importation de 20% imposés par l’Inde sur les smartphones.

Apple va transférer la production de masse d’iPhones de la Chine vers l’Inde. Une autre grande réussite de Make in India qui crée de nombreux emplois.https: //t.co/jGuJOSKSvW – Piyush Goyal (@PiyushGoyal) 22 avril 2019

La nouvelle a été confirmée sur Twitter par le ministre indien du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, et fait suite à une annonce antérieure selon laquelle Apple s’était associé à Foxconn pour fabriquer l’iPhone XR en Inde. Pendant ce temps, Wistron fabrique l’iPhone 7 dans le pays, dans le cadre d’une offre à faible coût. Les iPhone 11s fabriqués localement sont déjà disponibles en magasin.

Dans le cadre de l’initiative de fabrication locale «Make in India» et des programmes connexes, le gouvernement indien a annoncé une série d’avantages, notamment des allégements fiscaux pour les entreprises souhaitant investir dans la mise en place d’installations de production localement. L’assemblage de l’iPhone 11 en Inde marque un engagement plus large d’Apple envers le marché indien des smartphones et le segment haut de gamme en pleine croissance. Cependant, il est évident que les incitations financières ont inévitablement joué un rôle dans le passage à la fabrication et à l’assemblage locaux.

Qu’est-ce que cela signifie pour les acheteurs?

Apple prévoit d’augmenter progressivement sa capacité de production et l’exportation d’iPhones fabriqués en Inde est également au programme. De plus, il y a des discussions selon lesquelles Wistron commencera bientôt à fabriquer l’iPhone SE dans le pays. Le fabricant sous contrat fabriquait auparavant l’iPhone SE de dernière génération en Inde.

Les expéditions de smartphones haut de gamme représentent une part infime du marché global des smartphones en Inde, mais Apple est en tête ici. L’iPhone 11 est l’un des smartphones Apple les plus vendus dans le pays et si l’entreprise décide de répercuter les avantages fiscaux sur les consommateurs, le téléphone pourrait fournir une concurrence indispensable aux alternatives Android.