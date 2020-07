Sweet Magnolias ‘renouvelé pour la saison 2 par Netflix.

– – – La série dramatique selon les livres de Sherryl Woods a éclaté après sa première en mai et Netflix prépare un retour. Le streamer a relancé son émission dramatique, Sweet Magnolias, pour obtenir une autre saison. La série, selon une collection de livres de l’écrivain à succès Sherryl Woods, a suscité principalement des critiques positives de la part des critiques et du public (Netflix ne publie pas de chiffres de visionnage détaillés pour ses émissions, et l’émission n’a pas été soulignée dans les résultats trimestriels de l’entreprise). Sweet Magnolias est le prochain participant de Netflix dans la zone dramatique romantique Hallmark-Esque, après l’introduction en décembre 2019 de Virgin River. Ce spectacle a été renouvelé pour une autre saison. Situé dans la Serenity littéraire, en Caroline du Sud, Sweet Magnolias est centré autour de trois meilleurs copains, Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) et Helen (Heather Headley) puisqu’elles jonglent entre associations, famille et carrières au sein de leur charmante petite ville. . Le casting comprend Justin Bruening, Jamie Lynn Spears, Logan Allen, Anneliese Judge, Carson Rowland et Chris Klein. Sheryl J. Anderson (Ties That Bind) est la showrunner et la productrice exécutive. Dan Paulson (Chesapeake Shores de Hallmark) et Woods sont également producteurs exécutifs. La série est une entreprise de fabrication Daniel J. Paulson. L’émission rejoint une liste des récents renouvellements de Netflix qui contient également Never Have Ever, Gentefied, After Life de Mindy Kaling, Kenya Barris Number BlackAF et Lucifer (pour une sixième et dernière saison). – – –

