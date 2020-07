10 concepts ridicules de films d’horreur qui ne devraient pas fonctionner (mais qui fonctionnent)

Bizarre et merveilleux vont de pair comme Cronenberg et l’horreur corporelle. Et les deux sont plus que bienvenus dans le genre de l’horreur, qui se targue de célébrer la folie conceptuelle à chaque tournant. Jetez un coup d’œil à la plupart des films d’horreur et il y aura un moment incroyablement étrange caché là-dedans qui sert souvent de pièce maîtresse la plus attrayante, mais cela ne signifie pas que nous devrions tenir ces idées folles pour acquises. Surtout ceux qui prennent tout le monde par surprise et le font vraiment fonctionner.

C’est souvent le cas de l’étranger, du plus effrayant, et ces titres ont poussé ces limites à un degré obscène. Alors que les films en eux-mêmes sont un délicieux régal cinématographique, on ne peut s’empêcher de penser que les arguments d’ascenseur pour ces concepts de films ont dû faire tourner la tête, les producteurs de films prenant de sérieux paris pour donner vie à des concepts déconcertants.

Jetons donc un coup d’œil aux films qui célèbrent tout, d’Elvis et JFK face aux morts-vivants à Tiger King poussé à son extrême logique; créer des pièces audacieuses pour leur coup de pied fou à quelque chose de jamais vu auparavant, mais mémorable pour avoir réussi à réussir. Dieu bénisse l’horreur excentrique.