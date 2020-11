Voici votre premier aperçu du gigantesque smartphone à batterie de Samsung

Le Galaxy M12 de Samsung semble avoir fait surface dans des images divulguées.

Le téléphone économique n’aurait pas beaucoup de fioritures, mais il pourrait inclure une batterie géante de 7000 mAh.

Il devrait être lancé début 2021.

Le téléphone Galaxy M12 de Samsung, centré sur la batterie, pourrait bien exister plus que des rumeurs et un étui vide. OnLeaks et Voix ont publié ce qu’ils disent être des rendus de conception précis pour le M12, indiquant exactement ce qui abritera une batterie de 7000 mAh.

La fuite semble corroborer les rapports selon lesquels il s’agit d’un design sans fioritures avec un dos monocoque en plastique, un écran plat de 6,5 pouces, un capteur d’empreintes digitales dans le bouton d’alimentation et une encoche en forme de larme pour la caméra selfie. Une finition bicolore permet de distinguer le M12 du Galaxy A42 5G. La particularité est un réseau de caméras arrière quad, bien que nous ne nous attendions pas à ce qu’il rivalise avec de meilleurs téléphones avec caméra.

En d’autres termes, Samsung présenterait le Galaxy M12 en fonction de sa longévité plutôt que de son style. Non pas que les acheteurs soient susceptibles de se plaindre, si les rapports sont exacts. Une batterie de 7000 mAh permettrait au téléphone de Samsung de fonctionner pendant des jours avec une charge. Cela pourrait être crucial dans les pays dont la puissance n’est pas fiable, sans parler de quiconque campe ou s’attend à se débrancher pendant de longues périodes.

Il n’est pas certain du type de performances que l’appareil offrirait. La série Galaxy M s’adresse aux utilisateurs à petit budget, cependant, et le M11 était un téléphone modeste avec un Snapdragon 450, trois appareils photo et une batterie de 5000 mAh.

Samsung serait sur la bonne voie pour lancer le Galaxy M12 au début de 2021. Ce ne serait pas votre seule option pour un téléphone avec une batterie géante, y compris de Samsung – le Galaxy F41 a déjà une batterie de 6000 mAh. La capacité supplémentaire pourrait cependant donner au M12 un avantage dans un domaine encombré, et cela pourrait sous-coter les prix de certains concurrents dans le processus.