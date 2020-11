Taimou de MJAOMODE sur Team Heretics: « C’est la meilleure équipe de l’UE en ce moment »

En bref de MJAOMODE VALORANT En carrière, ils ont réussi à battre Guild Esports dans un thriller de prolongation lors de la première grève: qualification A de l’Europe le 9 novembre. Mais Timo «Taimou» Kettunen pense que leur plus grande menace est Team Heretics.

Le principal Cypher a discuté de ses prochains matchs avec le journaliste Yinsu Collins pour Dot Esports aujourd’hui, expliquant que MJAOMODE pense qu’ils seront affrontés contre Heretics après avoir battu Wave Esports demain.

« Je pense que le jeu Wave devrait être facile », a déclaré Taimou. «Le match après ça sera Heretics, presque à 100%, parce que je pense… qu’ils sont la meilleure équipe de l’UE en ce moment. Ils ont un style très différent, leur façon de jouer et ils ont de très bons individus.

L’ancien Overwatch pro a félicité Heretics pour son style réactif et son «très bon objectif». Taimou pense qu’il s’agit de la kryptonite de MJAOMODE, d’autant plus qu’ils «n’obtiennent pratiquement aucun round sur eux» pendant les canevas. Mais le pro pense finalement qu’un match contre Heretics sera un tirage au sort sur la scène principale.

Capture d’écran via VLR.gg

Pour que Taimou et son équipe s’affrontent contre Heretics, cependant, deux choses doivent se produire dans les matchs de qualification C de First Strike de demain: MJAOMODE doit battre Wave et Heretics doit battre Marten Gaming. En supposant que les deux équipes se qualifient pour les huitièmes de finale, leur match déterminera qui passera aux éliminatoires et, potentiellement, à la dernière épreuve en décembre.

Malgré le démarrage de l’équipe il y a trois ou quatre semaines, MJAOMODE a déjà un grand nom à son actif avec Guild. Taimou a déclaré que son équipe «n’a pas encore vraiment de style» mais «passe juste un bon moment». Cependant, lorsqu’ils acquièrent un peu plus d’expérience ensemble, MJAOMODE peut commencer à incorporer certaines strats dans leur plan de jeu.