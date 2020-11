PS5 – Amazon EU confirme les stocks pour le jour du lancement

Les joueurs auront à nouveau la possibilité d’acheter la nouvelle console lors du lancement le 19 novembre.

Ce message a maintenant été officiellement confirmé par Amazon EU via une circulaire électronique. Le stock accru doit être mis à disposition pour le marché européen. Cependant, il y a un petit hic: les rapports n’ont été envoyés qu’en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni. La manière dont tout cela affectera le marché allemand n’a pas encore été mentionnée.

Néanmoins, ce message fait battre plus vite le cœur de nombreux joueurs et espère à nouveau pouvoir acheter une console pour le jour du lancement. Également dans le cadre de l’annonce par Microsoft que les nouvelles commandes ne seront possibles qu’à partir de la nouvelle année, cela apporte un autre avantage supplémentaire pour Sony et leur PlayStation 5.

Dans le courrier, il est dit:

«Nous faisons de notre mieux pour traiter toutes les commandes le plus rapidement possible. Si vous commandez une console, vous recevrez une date de livraison approximative à laquelle vous pouvez attendre la console. Cependant, cela ne sera pas gravé dans le marbre, car nous ne voulons pas faire de fausses promesses. « Amazon EU via les commandes PS5

Reste à voir s’il y aura un contingent de commandes spécifiquement pour la zone allemande. La possibilité de commander dans la boutique Amazon européenne devrait être possible sans aucun problème. Vous n’auriez qu’à vous attendre à de légers retards de livraison en raison du long trajet. Vous pouvez savoir où et quand la PS5 peut être précommandée ici avec nous.

La PlayStation 5 apparaîtra également ici en Allemagne jeudi. Un spectacle de soirée de lancement est déjà prévu mercredi soir.