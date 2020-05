Voici votre premier aperçu de la Mercedes-Benz Classe S 2021 à l’envers!

Des images d’espionnage de la Mercedes-Benz Classe S 2021 sans camouflage ont maintenant fait surface sur Internet et révèlent un nouveau langage de conception complet pour l’extérieur et l’intérieur.

Mercedes-Benz a travaillé une nouvelle génération de la Classe S et elle a été espionnée plusieurs fois en camouflage. Maintenant, cependant, la Mercedes-Benz Classe S 2021 a été repérée sans camouflage pour la première fois et la berline phare a presque été complètement révélée. La Mercedes-Benz Classe S 2021 est dotée d’un style complètement renouvelé, à l’intérieur comme à l’extérieur, et sera propulsée par des groupes motopropulseurs à essence, diesel et même hybrides lors de ses débuts l’année prochaine. Examinons-le un peu plus en détail.

Voici le carénage avant de la Mercedes-Benz Classe S 2021

Le changement le plus notable à l’avant est la nouvelle calandre chromée qui est plus grande et plus arrondie qu’auparavant. La calandre est flanquée de nouveaux phares qui sont plus élégants et ne ressemblent à aucune autre voiture Mercedes-Benz. La photo ci-dessus semble être une voiture AMG et le pare-chocs avant est également plus profilé qu’auparavant. L’aspect frontal est complété par l’ornement de capot à trois étoiles. Les feux arrière à l’arrière ont également été entièrement repensés et ressemblent à ceux de la nouvelle Classe E. Les deux feux arrière sont reliés par une bande de chrome et le pare-chocs a également été légèrement révisé.

Intérieur de la Mercedes-Benz Classe S 2021

Bien que l’extérieur puisse sembler familier, ce sont les intérieurs qui ont été complètement rénovés. La configuration à deux écrans de Mercedes a été abandonnée pour un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile orienté portrait. La console centrale conventionnelle avec roue pivotante et pile de boutons de Mercedes a également été abandonnée pour une seule bande de commutateurs sous l’écran qui coule en douceur dans le tunnel central. Le combiné d’instruments du conducteur a également été complètement changé et il y a également un nouveau volant à trois branches. Le tableau de bord ne se vante plus de cuir mais semble être une garniture en bois brillant. Les évents AC ont également été entièrement repensés.

Il devrait arriver en Inde d’ici la fin de 2021.

Mais la Classe S concerne le passager arrière et vous pouvez vous attendre à beaucoup plus d’opulence, de technologie et de soins à l’occupant arrière. Bien qu’il n’y ait pas d’image pour la même chose, le passager arrière recevra un nouvel écran tactile entre les accoudoirs pour contrôler divers aspects de la voiture. En termes de fonctionnalités, la Classe S phare sera chargée à ras bord avec des fonctionnalités telles que la dernière version du système MBUX, des sièges motorisés avec ventilation, un toit ouvrant panoramique, un éclairage ambiant, des tables pliantes, un éclairage ambiant et beaucoup plus. Il sera également livré avec une suspension pneumatique et des modes de conduite en standard ainsi que plusieurs fonctionnalités d’assistance à la conduite.

Mercedes-Benz n’a rien dit sur le groupe motopropulseur de la Classe S 2021 de nouvelle génération. Cependant, nous nous attendons à ce que cela se poursuive avec ses moteurs essence et diesel actuels de 3,0 litres. Il y aura très certainement un nouveau groupe motopropulseur hybride et la version AMG pourrait continuer à être propulsée par un moteur V8 biturbo. Si Mercedes continuera avec le moteur V12 dans la Classe S AMG, c’est quelque chose qui reste à voir. La nouvelle Mercedes-Benz Classe S 2021 fera ses débuts mondiaux d’ici la fin de 2020 et devrait arriver en Inde fin 2021.