Anne avec un E: tout ce que vous devez savoir. L’émission est une série dramatique canadienne dans laquelle s’inspire quelque peu d’un roman intitulé Anne of Inexperienced Gables. L’auteur du roman est Lucy Maud Montgomery. Le décor du spectacle est basé sur le 19e siècle.

L’histoire se concentre sur les questions et situations sociales et politiques actuelles. Plusieurs questions très pertinentes à l’heure actuelle sont montrées, telles que le féminisme, le racisme et l’éducation parallèlement au harcèlement sexuel, les droits LGBTQ +, les normes de beauté, etc. Les fans attendent de regarder la quatrième saison de l’émission après le succès retentissant de la troisième saison. du spectacle.

Pour l’instant, aucune date officielle n’a été annoncée concernant le renouvellement de l’émission. La première saison de l’émission a été diffusée le 17 mars, après quoi la deuxième saison de l’émission a été diffusée en juillet 2018. La troisième saison de l’émission a été diffusée en novembre 2019. Les fans présument la sortie anticipée de la quatrième saison. Les téléspectateurs de l’émission attendent très sérieusement l’annonce officielle des créateurs de l’émission.

En ce qui concerne le casting de l’émission, aucune annonce officielle n’a été faite sur la liste des acteurs dans la prochaine saison de l’émission. Les membres de la distribution précédents devraient reprendre leurs rôles si le renouvellement du spectacle a lieu.

La dernière saison, Anne a fait ses adieux à Green Gables sur la scène culminante. Elle a commencé une nouvelle vie au Queen’s College. S’il y a une nouvelle saison de l’émission, la saison devrait probablement reprendre l’histoire uniquement à partir de là. Il n’y a aucune mise à jour sur la production de la quatrième saison.

Les fans ont organisé quelques théories et ils disent qu’Anne accepterait la proposition de Gilbert. La plume d’Anne réunira les deux est la théorie la plus populaire des fans. Nous devons juste attendre l’annonce officielle et voir ce qui va se passer à l’avenir concernant cette émission.

