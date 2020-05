Captain Marvel 2 – rumeur sur Captain Marvel en savoir plus

– Publicité –



Captain Marvel 2 a récemment obtenu sa date de sortie et également avec une date liée revient à la pression de trouver même le bon réalisateur. Bien qu’il n’y ait maintenant aucune annonce officielle sur aucun type de sortie concernant la deuxième partie du film. Il y a des rumeurs selon lesquelles Michelle McLaren pourrait être la future directrice de la suite.

Du réalisateur de Game Of Thrones, il est considéré comme un successeur variable pour aider à la suite de la partie.

Captain Marvel 2 Rumor

Beaucoup de fans de ce personnage veulent en savoir plus sur la date de sortie et tout sur le casting. Nous n’avons pas ce genre de nouvelles mais nous avons des attentes. Premièrement, maintenant que toutes les usines de production sont fermées en raison de la pandémie du virus corona. Donc, s’il y aura une suite pour le film, il faudra un certain temps aux fonctionnaires pour publier les détails à ce sujet.

Captain Marvel 2 Cast

Maintenant, en passant au casting, nous savons que le casting principal du personnage viendra également pour son rôle dans la suite. Mais nous ne savons pas s’il y aura de nouveaux ajouts à la suite ou non. Très probablement, nous avons supposé que oui, il y aura certains des ajouts majeurs pour la suite du film.

Arrivant maintenant à l’intrigue de la deuxième partie du film, il aura une intrigue différente. Comme nous l’avons tous vu, la première partie du film s’est terminée par une bonne fin, il n’y avait pas de cliffhanger. Les fans ne devraient donc pas s’attendre à une suite de la première partie du film. Mais, il peut y avoir une continuation des responsables du film à vouloir faire comme ça ça dépend totalement d’eux.

Pour l’instant, les fans du film doivent attendre que les officiels dévoilent les détails exacts. Il y a beaucoup de rumeurs pour le moment. Certains d’entre eux sont vrais, certains d’entre eux sont totalement faux.

