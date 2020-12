Voici notre premier aperçu de l’un des premiers téléphones Snapdragon 888

Realme a dévoilé le «Race», l’un des premiers téléphones à utiliser le chipset Snapdragon 888.

Les détails sont rares, mais il offrira des performances conviviales pour les jeux et une 5G rapide.

Juste quand il est expédié, c’est une autre histoire.

Qualcomm vient de dévoiler le Snapdragon 888, mais cela n’empêche pas les fabricants de téléphones de se vanter d’utiliser la nouvelle puce. Realme a taquiné le «Race», son nom de code pour un nouveau smartphone de classe phare qui sera l’un des premiers téléphones à utiliser le Snapdragon 888 à l’intérieur.

La société ne partage pas beaucoup de détails sur le téléphone – pas surprenant que Qualcomm lui-même ne partagera pas plus sur le Snapdragon 888 avant un événement du 2 décembre. Cependant, il est sur le point d’être une centrale électrique pour les «jeux, la vidéo et la communication», et vous pouvez vous attendre à une 5G plus rapide grâce au modem X60.

Les «fuites» jointes à l’annonce fournissent quelques indices supplémentaires. La conception semble avoir quatre caméras arrière et ne lésine pas sur la mémoire. Realme a laissé entendre que le téléphone associerait le Snapdragon 888 à 12 Go de RAM, il s’agira donc d’un combiné haut de gamme destiné aux passionnés. Vous pouvez également vous attendre à 256 Go de stockage et à l’interface utilisateur de la version 2.0 de Realme.

Qualcomm a déclaré que le 888 aurait des graphiques plus rapides avec des taux de rafraîchissement élevés, de meilleures performances d’IA et une puissance de traitement d’image mise à jour.

La firme n’a pas révélé de prix ni de date de sortie pour la course. Cependant, nous ne comptons pas qu’il soit le tout premier à expédier. Selon les rumeurs, le Galaxy S21 de Samsung fera ses débuts dès janvier, et il pourrait bien battre le téléphone de Realme en commercialisant le Snapdragon 888. Ne soyez pas surpris si vous devez attendre quelques mois pour mettre cet appareil entre vos mains.

