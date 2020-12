Ce mod Skyrim vous permet d’utiliser des armes à impact Genshin

Beaucoup d’entre nous connaissent la douleur de dépenser tout notre argent durement gagné sur Primogems et Genesis Crystals dans Genshin Impact pour obtenir ces armes cinq étoiles recherchées, pour recevoir une pile de déchets inutiles qui accumule la poussière dans votre inventaire. Si ce sentiment vous semble vrai, essayez le mod Weapons of Genshin Skyrim.

Avec 46 armes au total, 19 épées à une main, 14 épées à deux mains et 13 arcs, le mod n’a pas la liste complète des armes Genshin Impact, mais le moddeur Royan199803 a clairement indiqué que le mod était un travail en cours. , donc si votre arme préférée n’est pas disponible maintenant, elle peut être ajoutée bientôt.

Toutes les armes sont autonomes et ne remplacent pas les armes actuelles du jeu, ce qui est pratique. Vous êtes actuellement incapable de les forger ou de les renforcer pour ces améliorations de statistiques indispensables, bien que Royan199803 travaille d’arrache-pied pour s’assurer que cette fonctionnalité sera disponible dans la prochaine mise à jour qu’il ajoute au mod.

Si vous avez passé suffisamment de temps à faire des vœux dans Genshin Impact sans aucune chance et que vous souhaitez essayer le mod Weapons of Genshin, rendez-vous sur Nexus Mods pour plus d’informations et des instructions sur le téléchargement.

Êtes-vous à la recherche de mods plus étranges et farfelus, ou peut-être même de certains utiles? Eh bien, nous avons compilé une liste des 100 meilleurs mods Skyrim pour votre plus grand plaisir.