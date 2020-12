Nouvelles de cricket | Switch-hit reaction, la solution d’Ian Healy après l’appel d’Ian Chappell à l’interdiction

Le changement de frappe ne devrait pas être interdit au cricket, a déclaré le grand australien Ian Healy, suggérant plutôt que les quilleurs devaient s’améliorer et se voir accorder plus de clémence.

L’ancien capitaine australien Ian Chappell a déclaré Grand monde du sport que même si la frappe était incroyablement habile, il était également intrinsèquement injuste pour un batteur de changer de prise ou de position pendant la livraison du quilleur.

Chappell a déclaré que l’interdiction de la pratique, employée par les stars australiennes Glenn Maxwell et David Warner, était la solution la plus claire de la CPI.

Healy n’était pas d’accord, affirmant que le changement de cap devrait rester; au moins sous la forme employée par Maxwell et Warner dans la série ODI en cours contre l’Inde, où ils ont changé leur position mais pas leur prise au bâton.

Healy a déclaré que les quilleurs devaient s’améliorer en s’adaptant rapidement à leurs livraisons. Les quilleurs pourraient également avoir plus de marge de manœuvre des arbitres dans le cas d’un batteur de changement, peut-être en supprimant les appels automatiques larges pour les livraisons côté jambe.

Glenn Maxwell joue un balayage inversé pour six lors de ses premières manches ODI Australie contre Inde. (Getty)

«Changer de main est un peu intéressant, vous vous transformez en un autre batteur, mais changez de position du corps, allez-y», a déclaré Healy à la radio SEN.

«Je pense que nos quilleurs doivent être un peu meilleurs. Ils doivent être vraiment conscients et les changements de dernière minute pour les quilleurs ne sont pas si bons pour le moment. Ils vont s’améliorer.

«Mais c’est délicat, c’est très délicat, et les quilleurs ne peuvent pas courir de l’autre côté du guichet et lancer le ballon; c’est ce que dit Chappelli. Vous devez dire à l’arbitre, qui dit au batteur, de quel côté du guichet sur lequel vous allez jouer, mais le batteur peut faire ce qu’il veut là-haut; un autre avantage pour le batteur mais bon, vous devez être bon. «

Il a été dit à Healy que les coups de feu faisaient fureur chez les jeunes joueurs de cricket et constituaient une partie importante de la popularité du jeu moderne.

« Je suis d’accord avec ça », a déclaré Healy. «Laissez les frappeurs le faire.

« Peu d’entre eux le font extrêmement bien mais ceux qui le font sont des artistes incroyables.

« Les quilleurs devront peut-être aller mieux. Ils devront lancer quelque chose de large du côté droit [of the stumps]; Je pense que nous pouvons avoir un peu plus de clémence sur le côté des jambes.

« Ils sont vraiment canalisés, les quilleurs sont canalisés dans un couloir ils doivent mettre le ballon [within]. Peut-être que nous pourrions élargir cela, donc s’ils changent de côté où ils vont frapper parce que le terrain est d’un côté du sol, le quilleur pourrait avoir besoin d’un peu plus de clémence lorsqu’il prend une décision de dernière minute. «