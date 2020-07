Voici les meilleurs champions à utiliser dans le Nexus Blitz de la ligue

League of Legends’ L’événement Nexus Blitz était le premier et le seul «mode expérimental» du jeu lors de son lancement en 2018. Le mode de jeu temporaire est de retour pour une durée limitée, du 23 juillet au 24 août.

Nexus Blitz est une carte à deux voies avec une jungle qui présente des événements aléatoires dans le jeu. Ces événements récompensent l’équipe gagnante avec des récompenses de mise sous tension et d’autres bonus, ce qui entraîne un pandémonium.

Deux ans se sont écoulés depuis le lancement de Nexus Blitz, donc de nouveaux champions retravaillés ont changé la méta du mode de jeu. Voici quelques-uns des meilleurs champions à utiliser dans l’itération 2020 de Nexus Blitz.

Yuumi

Image via Riot Games

Nous savons, nous savons. Nous n’avons pas à trop expliquer ce champion. Mais si elle est considérée comme brisée régulièrement Ligue, elle est encore plus éclatée dans Nexus Blitz.

Les capacités de Yuumi lui permettent de fournir d’énormes quantités de soins tout au long des phases de laning et de combat d’équipe dans Nexus Blitz. Elle brille particulièrement dans les mini-jeux Bardle Royale et King of the Hill, où son utilité lui permet de garder ses coéquipiers en vie lors de la sécurisation des objectifs. Si elle saute sur un champion allié avec le On Fire! buff, qui offre un bonus de vitesse d’attaque, de puissance adaptative et de régénération de mana / énergie, Yuumi peut constamment soigner et buff sa cible, les empêchant de mourir.

Dans l’ensemble, Yuumi est un champion parfait pour le mode de jeu rapide Nexus Blitz. Elle reçoit même un buff dans la mise à jour 10.15. Interdisez-la simplement de l’équipe ennemie si vous le pouvez pour vous éviter des ennuis.

Wukong

Image via Riot Games

La dernière refonte de Wukong dans la mise à jour 10.5 a donné au roi des singes un double-knockup ultime. Ceci, combiné au gameplay à indice d’octane élevé de Nexus Blitz, permet à Wukong de vraiment briller.

Les constructions typiques de Wukong se concentrent sur la clé de voûte du Conquérant dans l’arbre runique de précision. Mais essayez plutôt d’utiliser les clés de voûte Dark Harvest ou Electrocute de l’arbre runique Domination. Il s’empilera beaucoup plus rapidement dans Nexus Blitz, vous permettant d’infliger des tonnes de dégâts et de porter le coup fatal.

Semblable à la plupart des personnages à dégâts éclatés, les dégâts infligés par Wukong bénéficient d’objets létaux. Avec un buff de vitesse de déplacement de la Ghostblade de Youmuu et des tonnes de dégâts causés par Duskblade of Draktharr, Wukong est sans aucun doute un puissant champion à choisir pour Nexus Blitz.

Kassadin

Image via Riot Games

Le puissant AP de fin de partie Kassadin est un autre excellent champion à jouer dans Nexus Blitz. Avec des dégâts élevés et une bonne mobilité, Kassadin peut réussir beaucoup plus rapidement en fin de partie dans le mode de jeu Nexus Blitz à tir rapide.

Commencez par exécuter Dark Harvest comme votre rune clé de voûte, puis précipitez-vous pour construire Rod of Ages. Tant que vous restez à égalité avec vos adversaires, vous commencerez à évoluer à un rythme presque exponentiel. En ajoutant des éléments AP puissants comme Lich Bane et Deathcap de Rabadon à votre build, Kassadin devient presque immortel pour les combats d’équipe de milieu à fin de partie.

Avec l’or et les objectifs accélérés dans le mode de jeu Nexus Blitz, des champions comme Kassadin sont vraiment imparables une fois qu’ils ont lancé le bal.

Nous sommes

Image via Riot Games

Pour tous les joueurs qui préfèrent les garçons costauds Ligue, Garen est le champion parfait pour Nexus Blitz. La puissance de Demacia peut littéralement utiliser sa capacité Jugement (E) à l’infini si on lui donne les bons buffs dans le jeu.

Il existe de nombreuses options de construction à prendre avec Garen dans Nexus Blitz. Pour une construction plus tankiste, exécuter Grasp of the Undying avec des objets comme Spirit Visage et Warmog’s Armor vous permettra de guérir constamment et d’être presque impossible à tuer. Vous pouvez également essayer d’exécuter Conqueror et créer des objets de dégâts d’attaque pour des dégâts élevés. Vous tournerez pour gagner en un rien de temps.

Kog’Maw

Celui-ci est un peu un choix de niche, mais Kog’Maw est toujours un champion amusant à jouer dans Nexus Blitz. Streamer BunnyFuFu est récemment apparu sous le nom de Kog’Maw dans Nexus Blitz avec une version AP insensée. En précipitant le bâton de l’Archange et le voleur d’âme de Mejai, cette construction donne à Kog’Maw beaucoup de mana pour commencer à spammer son ultime, l’artillerie vivante, encore et encore.

Capture d’écran via Riot Games

Essayez d’utiliser cette configuration ridicule dans Nexus Blitz pour pomper d’énormes dégâts AP à une distance de sécurité, en particulier pendant Bardle Royale. Si vous recevez le buff « en feu », vous serez pratiquement imparable.

Vous pouvez trouver toute l’action chaotique et rapide dans Ligue Nexus Blitz lors de sa mise en ligne à 1 h 59 (heure du Pacifique) le 23 juillet.

