‘Venom’ sera vu aux États-Unis et en Amérique latine via HBO Max après un accord avec Atresmedia

Tout l’univers de ‘Venom’ a de la chance, puisque son expansion va plus loin et, après un accord avec Atresmedia, HBO Max a acquis la série Javis pour diffusion aux États-Unis et en Amérique latine, comme indiqué par Variety. De cette manière, l’Amérique pourra accéder à la dure histoire de Cristina La Veneno grâce à ce service de streaming vidéo à la demande.

‘Poison’

Javier Calvo et Javier Ambrossi sont les créateurs de cette série qui, avec seulement deux épisodes sortis à ce jour, a déjà gagné l’amour du public et les applaudissements des critiques. Avec une diffusion interrompue dans ses deux premiers chapitres, le troisième sera présenté en première en septembre et la diffusion hebdomadaire se poursuivra.

Malgré le fait que HBO Max ait désormais acquis les droits de diffusion aux États-Unis et dans tous les pays d’Amérique latine, Atresplayer Premium, la plateforme originale de cette fiction qui se concentre sur la narration de la biographie de La Veneno, continuera à avoir son exclusivité à la fois en Espagne et dans le reste des territoires.

Les camées à venir

Si dans les chapitres 1 et 2 nous avons déjà pu profiter d’une belle liste de camées, le reste des épisodes promet de continuer à y ajouter. Parmi les visages populaires dont on sait déjà qu’ils participeront à cette fiction les noms de María Teresa Campos, Carmen Borrego se démarquent, Ana Milán et Sonia Martínez, la directrice éditoriale des Atresmedia Studios.