Ubisoft Forward – Nouvel événement annoncé pour septembre

Ubisoft a annoncé le prochain Ubisoft Forward Event, qui aura lieu en septembre. L’éditeur promet qu’il y a encore beaucoup à montrer.

Le directeur général Yves Guillemot et le directeur financier Frédérick Duguet l’ont annoncé lors de la conférence des investisseurs d’aujourd’hui. Cependant, il n’y a actuellement aucun autre détail sur le programme prévu.

« J’espère que vous avez apprécié ce que vous avez vu récemment et que vous allez adorer jouer à ces jeux », a déclaré Guillemot, PDG d’Ubisoft. «Je suis fier de nos équipes qui proposent une gamme de jeux ambitieuse, fière et créative. Et nous ne vous avons pas encore tout montré. En fait, nous avons beaucoup plus devant nous. Vous verrez un autre Ubisoft Forward qui vous en dit plus sur nos prochains jeux. «

Il y avait aussi une petite mise à jour Quarantaine Rainbow Six et Dieux et monstresqui sont encore en développement. Soyez satisfait des progrès réalisés par les deux jeux et vous les présenterez en temps voulu. Une sortie est actuellement recherchée au premier trimestre 2021, mais les choses peuvent encore changer à court terme. Les deux titres apparaissent également sur PlayStation 5.