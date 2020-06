Voici le coupé BMW Série 4 2020 et la calandre continue de devenir plus laide!

BMW a dévoilé le coupé de la série 4 2020 et bien que le reste de la voiture soit vraiment beau, la calandre est devenue une surpuissance maintenant. Le reste de la voiture est cependant toujours aussi incroyable et peut-être même meilleur.

Après beaucoup d’anticipation et de teasers, BMW a enfin dévoilé le Coupé 2020 Série 4. Le style doit être le plus gros sujet de discussion de la nouvelle BMW Série 4, car la calandre devient de plus en plus laide. Enfin, pour certains au moins. BMW affirme cependant que la performance dynamique a été le centre d’amélioration de la nouvelle voiture. La calandre de la série 4 rappelle les modèles 328 et 328 Homage Concept de l’époque plus récente, mais à notre avis, elle ne convient pas si bien à une BMW moderne.

BMW a dévoilé le nouveau coupé de la série 4.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle Série 4 est basée sur la plateforme CLAR de BMW qui sous-tend également la nouvelle BMW Série 3. Le nouveau coupé de la série 4 a supprimé certains éléments de style BMW traditionnels et nous devons dire qu’il ressemble vraiment à la pièce. La voiture de production est remarquablement proche du Concept 4 qui a été présenté l’année dernière et si vous pouvez regarder au-delà de la calandre, le reste de la voiture est vraiment très beau. Le profil latéral et arrière de la voiture est très élégant et la longue ligne de capot donne à la voiture de très belles proportions. Les phares et les feux arrière à LED élégants ont également l’air très sportifs.

En termes de dimensions, le nouveau coupé de la série 4 est en fait plus grand que son prédécesseur. Il est plus haut de 6 mm, plus long de 128 mm, plus large de 27 mm et l’empattement est désormais de 2 851 mm. En fait, l’empattement est désormais identique à la série 3. Pour des performances dynamiques améliorées, BMW a choisi de réduire le poids de la voiture en utilisant des matériaux plus légers.

La nouvelle série 4 repose sur la même plate-forme que la série 3 actuelle.

À l’intérieur, le coupé de la série 4 a un design de tableau de bord similaire aux voitures BMW de nouvelle génération. Il y a deux écrans numériques pour la console d’instruments et le système d’infodivertissement. Les boutons de la console centrale sont peu utilisés et le bouton de démarrage se trouve désormais sur la console centrale à côté de la dernière version du sélecteur de lecteur. Heureusement, il existe également un levier de vitesses traditionnel. Le système BMW iDrive est dans sa dernière génération et un affichage tête haute plus grand est également disponible en option. Il y a également quatre sièges à l’intérieur de cette voiture à deux portes.

Intérieur de la BMW Série 4 Coupé 2020.

Sous le capot, la nouvelle BMW Série 4 Coupé propose trois options essence et un moteur diesel. Les options de moteur à essence incluent un moteur quatre cylindres de 2,0 L qui se décline en deux états: 187 ch (420i) et 262 ch (430i). Il y a aussi un moteur six cylindres à essence de 3,0 litres avec un système hybride doux de 48 V (M440i) qui produit près de 380 ch de puissance. Il est également équipé du système xDrive de BMW. L’option du moteur diesel est une unité de 2,0 L avec le système hybride doux de 48 V (420d) qui produit 193 ch de puissance.

BMW a également annoncé qu’ils ajouteraient deux options de moteur diesel six cylindres à la gamme des Coupés de la série 4 d’ici mars 2021. Tous les moteurs sont couplés à une transmission automatique à 8 rapports. Mis à part le M440i, la transmission intégrale est de série sur tous les modèles tandis que les quatre roues motrices sont disponibles en option sur les 430i et 420d. De plus, il existe un ensemble M-Sport qui comprend une boîte de vitesses plus rapide, une commande de lancement et un nouveau mode de conduite appelé «Sprint». Il ajoute également des freins M Sport, un nouveau design et une «bande-son de moteur sportif» en mode Sport. La nouvelle série 4 sera mise en vente sur les marchés internationaux à partir d’octobre de cette année, mais il n’y a pas encore de nouvelles à venir en Inde. Cependant, étant donné que la BMW offrait la version précédente du M4 en Inde, il ne serait pas très difficile d’être optimiste.