Le prochain film de Studio Ghibli obtient un titre – / Film

En janvier 2019, nous avons appris que le réalisateur japonais légendaire Hayao Miyazaki et son fils cinéaste, Goro Miyazaki, travaillaient sur de nouveaux films. Le film de l’aîné Miyazaki a encore des années de travail avant qu’il ne soit terminé, et le film du plus jeune était auparavant enveloppé de mystère. Tout ce que nous savions à ce sujet, c’était que ce serait un film tout-CG rare pour le vénéré Studio Ghibli, et qu’il était basé sur un livre anglais sur «une fille très sage».

Aujourd’hui, plus de détails sont apparus. Le mystérieux film de Goro Miyazaki a été annoncé dans le cadre de la programmation virtuelle du Festival de Cannes 2020, et le titre a été révélé: il s’appelle Aya à Majo, ou Aya et la sorcière, et il est basé sur un livre de l’auteur de Château en mouvement de Hurlement, que Studio Ghibli a adapté dans un film en 2004.

Entertainment Weekly a relayé l’actualité du nouveau film Studio Ghibli, basé sur Château en mouvement de Hurlement auteur Diana Wynne Jones«Roman de 2011 Perce-oreille et la sorcière. Voici le synopsis du livre:

Tous les orphelins n’adoreraient pas vivre au foyer pour enfants de St. Morwald, mais Earwig le fait. Elle obtient tout ce qu’elle veut, quand elle le veut, et c’est ainsi depuis qu’elle a été déposée sur le seuil de l’orphelinat alors qu’elle était bébé. Mais tout cela change le jour où Bella Yaga et la Mandragore viennent à St. Morwald, déguisées en parents nourriciers. Earwig est emmené dans sa mystérieuse maison pleine de pièces invisibles, de potions et de livres de sorts, avec de la magie à chaque coin de rue. La plupart des enfants courraient avec terreur dans une maison comme ça… mais pas Earwig. Utilisant sa propre intelligence – avec beaucoup d’aide d’un chat qui parle – elle décide de montrer à la sorcière qui est le patron.

Les adaptations de Studio Ghibli ne sont pas exactement connues pour être très proches des histoires sur lesquelles elles sont basées, il semble donc raisonnable de croire que certaines des spécificités ici vont changer. Mais en termes généraux, cela ressemble à un matériau Ghibli parfait. Naturellement, la chose la plus fascinante à ce sujet sera de voir si ce film entièrement CG Ghibli peut capturer le même sentiment d’émerveillement et de fantaisie du studio que ses films d’anime.

Remarque: En morceaux à THR et Indiewire aujourd’hui, les deux points de vente répertorient le titre de ce film comme Perce-oreille et la sorcière, il est donc possible que Aya sera utilisé au Japon et Earwig sera utilisé à l’échelle internationale. Nous essayons de trier la confusion, mais il est possible que vous puissiez la voir référencée comme l’un ou l’autre des titres.

Aya et la sorcière sera diffusé sur la chaîne générale japonaise NHK en Hiver 2020, mais il n’y a pas encore de calendrier pour une sortie aux États-Unis. Pour un guide de streaming de la bibliothèque Studio Ghibli, dont une grande partie est désormais disponible sur HBO Max, cliquez ici.

Articles sympas du Web: